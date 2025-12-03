Satara News: 'साताऱ्यात पालिकेसाठी सरासरी ५८.६० टक्के मतदान'; काही ठिकाणी हाणामारी; अनेक केंद्रांत रात्री उशिरापर्यंत गर्दी !

सातारा : सातारा पालिकेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी सर्वच केंद्रांवर मतदानासाठी मतदारांची मोठी गर्दी झाली होती. दिवसभर मतदारांच्या ठिकठिकाणच्या मतदान केंद्रांवर मोठ्या रांगा होत्या. दुपारी साडेचारपर्यंत सातारा पालिकेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी ५८.६० इतके टक्के मतदान झाले. मतदान प्रक्रियेदरम्यान प्रभाग क्रमांक पाच, १४ येथे दोन गटांमध्ये वादावादी, तर प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्या. या घटनानंतर शहरातील सर्वच मतदान केंद्रांवरील पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यासह जमलेल्यांना त्याठिकाणाहून पांगविण्यास सुरुवात झाली. सायंकाळी साडेपाच वाजता रांगेत असणाऱ्या मतदारांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेत केंद्रे बंद करण्यात आली. अनेक केंद्रांत वेळ संपल्यानंतरही मतदारांच्या मोठ्या रांगा होत्या. यामुळे येथील प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.शहरासह परिसरातील केंद्रांवर दुपारनंतर मतदारांच्या गर्दीत वाढ झाली. यामुळे त्याठिकाणी असणाऱ्या सर्वच यंत्रणांवर मोठ्या प्रमाणात ताण आला. साडेचारनंतर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी याद्या तपासत राहिलेल्या मतदारांना आणण्यासाठीची यंत्रणा पूर्ण गतिमान केली. यामुळे बहुतांश सर्वच केंद्रांवर मतदारांच्या भलामोठ्या रांगा लागल्या होत्या. क्रांतिस्मृती विद्यालयातील केंद्रात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे आणि त्यांच्या पत्नी वेदांतिकाराजे भोसले यांनी मतदान केले. दुपारनंतर गर्दी वाढत गेली. साडेपाच वाजेपर्यंत रांगेत असणाऱ्यांची नोंद घेत मतदान केंद्रांची प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली. यामुळे मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासह त्याबाबतचे अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सांभाळणाऱ्यांची मोठी धांदल उडाल्याचे दिसून आले. रात्री उशिरापर्यंत बहुतांश केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया राबविण्यात यंत्रणा गुंतली होती..दिवसभर सर्वच केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. त्यातच वरिष्ठ अधिकारी तसेच निवडणूक निरीक्षक प्रत्येक केंद्रात जात तपासणी तसेच इतर तांत्रिक बाबींची पडताळणी करत होते. यामुळे कोणत्याही ठिकाणी मतदानासाठी अनुचित बाबींचा वापर झाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रभाग क्रमांक एक, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, ११, १६, १७, १८, २१, २३, २४ आणि २५ या प्रभागांत अपक्षांनी अधिकृत उमेदवारांसमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. यामुळे याठिकाणी मतदारांना केंद्रावर आणण्यासाठी दोन्ही बाजूची मोठी यंत्रणा कार्यरत होती. यापैकी प्रभाग क्रमांक सहा आणि प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये भावकीचे वर्चस्व जास्त असल्याने याठिकाणी मतदानासाठी मोठी चुरस निर्माण झाल्याचे दिसून आले. रात्री उशिरा मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदान यंत्रे सील करत ती बंदोबस्तात औद्योगिक वसाहतीतील मोजणी केंद्राच्या गोदामात नेण्यात येत होती..मतदार यादीची फेरपडताळणीप्रभाग क्रमांक तीन आणि प्रभाग आठ येथील मतदारांची नावे पुरवणी मतदार यादीत समाविष्ट होती; परंतु ही बाब त्यांच्या व उमेदवारांच्या समर्थकांच्या लक्षात न आल्याने आपल्या मतदाराचे नाव यादीत नाही, असा समज झाल्याने अनेकांचा त्रागा झाला. त्यातूनही काहींनी घरची वाट धरली, तर काहींनी मतदार यादीची फेरपडताळणी केली. ज्यांच्याकडे पुरवणी यादी होती, त्यांच्याकडून काही मतदारांना त्यांचे बूथ क्रमांक मिळू लागले. याची माहिती त्यांनी इतरांना दिल्याने दोन्ही मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी सायंकाळी उशिरा रांगा लागल्या.काही ठिकाणी मतदारांची नावे इतर प्रभागात गेल्याचे तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे मतदान प्रक्रिया रखडत असल्याच्या कारणावरून त्याठिकाणी जमलेल्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याच अनुषंगाने त्याठिकाणच्या काही जणांनी निवडणूक यंत्रणेसह पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. मात्र, कोणतीही सुधारणा न झाल्याने काहींना मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याचे स्पष्ट झाले..गोडोली केंद्रात वादप्रभाग क्रमांक १८ मध्ये सकाळपासूनच मतदारांच्या मोठ्या रांगा मतदान केंद्राबाहेर लागल्या होत्या. गोडोली येथील लढती प्रतिष्ठेच्या असल्याने दोन्ही बाजूने मतदारांना केंद्रावर आणण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू होते. त्यातच मतदान केंद्र परिसरात नेमण्यात आलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींपेक्षा जास्तीची गर्दी असल्याचे एका अपक्ष उमेदवार विनोद ऊर्फ काका मोरे यांच्या निदर्शनास आले. यास त्यांनी हरकत घेतल्यानंतर त्याठिकाणी वाद निर्माण झाला. यानंतर केंद्रात असणाऱ्या जास्तीच्या व्यक्तींना त्याठिकाणाहून हुसकावून लावले. यानंतर त्याच प्रभागातील महिला मतदारांना आणण्यासाठी पाठविलेली रिक्षा त्या प्रभागाशी संबंधित नसलेल्या एकाने रोखून धरली. याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी धाव घेत संबंधितांनी रिक्षा अडविणाऱ्याची समजूत घातली. सायंकाळी पाचनंतर या प्रभागातील बहुतांश सर्वच केंद्रांवर मतदारांची मोठी गर्दी झाली होती. या मतदारांवर प्रभागाशी संबंधित नसणारी एक व्यक्ती प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत होती. यावरून त्याठिकाणी वादावादी झाली व त्याचे पर्यवसान सरतेशेवटी दोघांना मारहाणीत झाले..करंजेमध्ये गर्दीच गर्दीप्रभाग क्रमांक सहामधील निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदान केंद्राबाहेर मतदारांची दिवसभर मोठी गर्दी होती. शेकडो जणांच्या या गर्दीने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. याठिकाणी अधिकृत उमेदवारासमोर बंडखोरांनी मोठे आव्हान केल्याने येथील लढतीकडे संपूर्ण साताऱ्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. भावकीसह गावकीच्या प्रतिष्ठेच्या लढतीत बाजी मारण्यासाठीच अधिकृत उमेदवारासह बंडखोर उमेदवार प्रभागातील सर्व मतदार केंद्रांवर आणण्यासाठी झटत होते. यामुळे त्याठिकाणी जास्तीची गर्दी झाल्याचे दिसून आले..आयटीआय केंद्रात लांबलचक रांगप्रभाग क्रमांक आठमधील मतदारांसाठी मोळाचा ओढा येथील आयटीआयमध्ये केंद्र करण्यात आले होते. या केंद्राबाहेर दुपारी चारनंतर मोठ्या प्रमाणात मतदारांची गर्दी होती. या मतदारांनी वेळ संपायच्या आधी केंद्रात जाऊन रांगा केल्या. रांगेत असणाऱ्या मतदारांच्या संख्येत वेगाने वाढ झाल्याने या केंद्रात लांबलचक रांग लागली होती. याठिकाणीही वेळ संपल्यानंतर रांगेत असणाऱ्यांची नोंद घेत केंद्राची दारे बंद करण्यात आली. याठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू होती..मतमोजणीबाबत न्यायालयाने दिलेला आदेश मानावाच लागेल; पण मतदार म्हणून मला वाटते, असे व्हायला नव्हते. एकदा प्रक्रिया सुरू झाली, की ती पूर्ण होणे आवश्यक असते. सातारा पालिकेच्या निवडणुकीसाठी आम्ही विचारपूर्वक उमेदवार दिले आहेत. ते सर्व उमेदवार विजयी होतील आणि सातारकर भाजपची पाठराखण करतील, असा मला विश्वास आहे.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेपप्रभाग क्रमांक पाचमधील निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर शिवसेनेचे उमेदवार नीलेश मोरे यांनी आक्षेप नोंदवला. मतदान केंद्रात मतदारांना थेट पक्षचिन्हाच्या चिठ्ठ्या घेऊन पाठविण्यात येत असल्याचे तसेच त्याचठिकाणी मतदारांना पक्षीय चिन्हावर मतदान करण्याच्या सूचना करण्यात येत असल्याचे आढळले. यास त्यांनी हरकत घेतली. यानंतर त्याच केंद्र परिसरात मतदारांना प्रलोभित करण्यासाठी पैशाचे वाटप सुरू असल्याचे समजल्यावर महेश शिवदास हे त्याठिकाणी गेले. त्यांनी मतदान केंद्रात पक्षचिन्हाच्या चिठ्ठ्या कशा नेल्या जात आहेत? याबाबत त्याठिकाणच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. यावरून त्याठिकाणी असणाऱ्या पक्षीय उमेदवाराच्या समर्थक आणि महेश शिवदास यांच्यात वाद झाला. वादानंतर त्याठिकाणी असणाऱ्यांनी शिवदास यांना मारहाण केली. याची माहिती मिळाल्यानंतर नीलेश मोरे हे त्याठिकाणी गेले. यानंतर ते शहर पोलिस ठाण्यात आले. या ठिकाणी त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्यासह ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी सुशांत मोरे, नीलेश मोरे यांनी पोलिस अधिकारी दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.