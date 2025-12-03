सातारा

Satara News: 'साताऱ्यात पालिकेसाठी सरासरी ५८.६० टक्के मतदान'; काही ठिकाणी हाणामारी; अनेक केंद्रांत रात्री उशिरापर्यंत गर्दी !

Satara municipal election: रात्री उशिरापर्यंत अनेक केंद्रांवर गर्दी कायम होती. मतदानाचा वेळ संपत आल्यानंतरही मतदारांनी केंद्राबाहेर रांगा लावून मतदानाचा हक्क बजावण्यावर आग्रह धरला. प्रशासनाने अतिरिक्त कर्मचारी आणि पोलिस तैनात करून स्थिती नियंत्रणात ठेवली.
Satara municipal polls witnessed long queues and heavy rush till late night, with minor clashes reported at a few polling stations.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : सातारा पालिकेच्‍या निवडणुकीसाठी मंगळवारी सर्वच केंद्रांवर मतदानासाठी मतदारांची मोठी गर्दी झाली होती. दिवसभर मतदारांच्‍या ठिकठिकाणच्‍या मतदान केंद्रांवर मोठ्या रांगा होत्‍या. दुपारी साडेचारपर्यंत सातारा पालिकेच्‍या निवडणुकीसाठी सरासरी ५८.६० इतके टक्के मतदान झाले. मतदान प्रक्रियेदरम्‍यान प्रभाग क्रमांक पाच, १४ येथे दोन गटांमध्ये वादावादी, तर प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये हाणामारीच्‍या घटना घडल्‍या. या घटनानंतर शहरातील सर्वच मतदान केंद्रांवरील पोलिस बंदोबस्‍तात वाढ करण्‍यासह जमलेल्‍यांना त्‍याठिकाणाहून पांगविण्‍यास सुरुवात झाली. सायंकाळी साडेपाच वाजता रांगेत असणाऱ्या मतदारांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेत केंद्रे बंद करण्‍यात आली. अनेक केंद्रांत वेळ संपल्‍यानंतरही मतदारांच्‍या मोठ्या रांगा होत्‍या. यामुळे येथील प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती.

