Hockey Tournament: 'चीनमधील स्पर्धेत सातारकर खेळाडूंची चमकदार कामगिरी': हॉकीपटू वैष्णवी, ऋतुजाचे ‘चक दे इंडिया’; भारतीय संघाचे यश

-सुनील शेडगे नागठाणे : अलीकडील काळात विविध क्रीडा प्रकारांत साताऱ्यातील खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा उमटविताना दिसत आहेत. त्याचीच प्रचिती वैष्णवी फाळके अन् ऋतुजा पिसाळ या जिल्ह्यातील महिला हॉकीपटूंनी दिली. आपल्या खेळाची चमक दाखवीत त्यांनी भारतीय महिला हॉकी संघाला आशियाई स्पर्धेचे उपविजेतेपद मिळवून दिले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.चीनमधील हँगझोऊ येथील गोंगशु कॅनाल स्पोर्टस् पार्कवर रविवारी सायंकाळी भारतीय महिला संघाने उपविजेतेपद पटकाविताना स्पृहणीय कामगिरी केली. उल्लेखनीय म्हणजे तब्बल आठ वर्षांनी भारतीय संघ या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला..या स्पर्धेत वैष्णवी फाळके अन् ऋतुजा पिसाळ या जिल्ह्यातील महिला हॉकीपटूंनी आपल्या खेळाची मोहोर उमटविली. विशेषत: ‘सुपर फोर’ फेरीत दक्षिण कोरियावर मात करताना या खेळाडूंनी गोल करत ‘सातारी टच’ दाखवून दिला. ग्रामीण भागातील या दोन्ही खेळाडूंनी जिल्हा परिषद शाळा, क्रीडा प्रबोधिनी ते भारतीय हॉकी संघ असा स्वप्नवत प्रवास पाहिला आहे..ड्रिबलिंगचे कौशल्यऋतुजा ही फलटणनजीकच्या कोळकी येथील. अगदी सामान्य कुटुंबातून ती पुढे आली आहे. तिचे वडील दादासाहेब पिसाळ हे गॅरेजमध्ये मिस्त्रीकाम करतात. आई गृहिणी आहे. ऋतुजाने २०२३ मध्ये महिला ज्युनियर आशिया करंडक स्पर्धेत देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या स्पर्धेचे जेतेपद भारतीय संघाने पटकाविले होते. आपल्या ड्रिबलिंग कौशल्याने तिने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे..उत्कृष्ट डिफेंडरवैष्णवी ही आसू (ता. फलटण) गावची. तिचे वडील विठ्ठल फाळके हे शेतकरी. २०१७ मध्ये रमानाथपुरम येथे झालेल्या हॉकी इंडिया सबज्युनियर महिला राष्ट्रीय स्पर्धेत तिने खेळाची चुणूक दाखविली. त्याच बळावर तिला कोल्लम (केरळ) येथील हॉकी इंडिया ज्युनियर महिला राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप स्पर्धेत संधी लाभली. उत्कृष्ट डिफेंडर म्हणून तिने आपला लौकिक निर्माण केला आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.वैष्णवी, ऋतुजा यांची कामगिरी अभिमानास्पद आहे. ग्रामीण भागातील मुलांनी इच्छाशक्ती दाखविली, मेहनत घेतली, तर ती कुठंपर्यंत मजल मारू शकतात, हे या दोघींनी सिद्ध करून दाखविले आहे.- विकास भुजबळ, शालेय प्रशिक्षक, कोळकी, फलटण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.