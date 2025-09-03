सातारा

Satara Crime: 'मोबाईल चोरांची टोळी अटकेत'; साताऱ्यातील चोऱ्या उघड, मोबाईलसह चारचाकी जप्‍त

Mobile Theft Gang Arrested in Satara: सात तक्रारी शाहूपुरी पोलिस ठाण्‍यात नोंदविण्‍यात आल्‍या होत्‍या. या चोरीचा तपास करण्‍याच्‍या सूचना पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्‍त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांनी पोलिस निरीक्षक सचिन म्‍हेत्रे यांना दिल्‍या होत्‍या.
“Satara police display seized mobiles and four-wheeler after busting theft gang.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: सातारा शहराच्‍या विविध भागांत खरेदीसाठी आलेल्‍या नागरिकांचे मोबाईल चोरणाऱ्या परप्रांतीय पाच चोरट्यांच्‍या टोळीस शाहूपुरी पोलिसांच्‍या पथकाने अटक केली. या टोळीकडून चोरलेले १२ मोबाईल आणि चारचाकी असा सुमारे १० लाखांचा मुद्देमाल जप्‍त करण्‍यात आला आहे.

