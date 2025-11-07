सातारा: जिल्ह्यातील पालिकांच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाल्याने राजकीय पक्षांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्व पालिकांच्या निवडणुका शांततेत पार पाडून कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठी जिल्हा पोलिस दलही सक्रिय झाले आहे. पालिका हद्दीतील उपद्रवी व पोलिस यादीवरील गुन्हेगारांची यादी तयार करून पाचशे ते सहाशे जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या जाणार आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासनराज सुरू होते. निवडणुका न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींऐवजी सर्व कारभार हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात आला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये ३१ जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त मिळाला. .दोन दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता लागू केली. तयारीसाठी कमी कालावधी नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला; परंतु संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडायला एक महिन्याचा कालावधीही देण्यात आला नाही. दहा तारखेपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. २१ तारखेला बहुतांश उमेदवार स्पष्ट होतील. दोन तारखेला मतदान आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना उमेदवार ठरवणे, बंडखोरांची मनधरणी करणे यासाठी कमी कालावधी मिळणार आहे. त्यामध्ये प्रशासनाचीही तारांबळ उडणार आहे..चांगल्या वर्तणुकीची हमीकोणतीही निवडणूक असो, ती शांततेत पार पाडण्याची जबाबदारी पोलिस दलाची असते. त्यामुळे निवडणूक कालावधीत मारामारी, भांडण किंवा दहशतीचे प्रकार न घडता सामान्यांना निर्भयपणे मतदान करता यावे, यासाठी पोलिस दल कामाला लागले आहे. त्यासाठी सर्व पालिका हद्दीतील पोलिस यादीवर असलेले संशयित, तसेच मागील निवडणुकांमध्ये गुन्हे दाखल असलेल्यांची यादी काढण्याच्या कामाला वेग आला आहे. या संशयितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून चांगल्या वर्तणुकीचा बॉण्ड घेण्यात येणार आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...तडीपारीचीही यादी होणारप्रतिबंधात्मक कारवायांबरोबरच प्रत्यक्ष मतदानाच्या काळात नागरिकांवर दबाव येऊ नये, याचीही खबरदारी पोलिसांकडून घेतली जाणार आहे. त्यासाठी उपद्रवी ठरू शकतील अशांची यादी काढून त्यांना मतदान व मतमोजणीच्या कालावधी पालिका हद्दीबाहेर ठेवण्याची तजवीज पोलिस करणार आहे. त्यासाठी अशा व्यक्तींना तडीपार करण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करून संबंधित हद्दीतील पोलिस उपअधीक्षकांकडे पाठविले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.