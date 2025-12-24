सातारा

Satara Crime: वृद्धेला लुटणाऱ्या टोळीतील एकास अटक; सातारा पोलिसांची कारवाई; सोन्याच्या बिस्किटांचे आमिष..

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : सोन्याची बिस्किटे देण्याचे आमिष दाखवून वृद्ध महिलांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या टोळीतील एकाला शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून तीन गुन्ह्यांतील साडेचार लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गणेश विनायक गायकवाड (वय ३६, रा. भालगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे.

