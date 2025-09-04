सातारा

Satara News: 'सातारा जिल्ह्यामध्ये मिरवणुकीत नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई'; गणेशोत्सवात पोलिसांची राहणार करडी नजर; अन्यथा होणार गंभीर गुन्हे दाखल

Ganesh Festival in Satara: उत्सवात नियमांचे पालन करून विसर्जन मिरवणुका पार पाडण्यासाठी पोलिस दल सज्ज झाले आहे. विसर्जन मिरवणुकीवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कडक नियम आखले गेले आहेत. हे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
Satara police to keep strict vigil during Ganesh processions; serious offenses for rule violations.Skala
सातारा: जिल्ह्यामध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. उत्सवात नियमांचे पालन करून विसर्जन मिरवणुका पार पाडण्यासाठी पोलिस दल सज्ज झाले आहे. विसर्जन मिरवणुकीवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कडक नियम आखले गेले आहेत. हे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

