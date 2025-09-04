Satara News: 'सातारा जिल्ह्यामध्ये मिरवणुकीत नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई'; गणेशोत्सवात पोलिसांची राहणार करडी नजर; अन्यथा होणार गंभीर गुन्हे दाखल

सातारा: जिल्ह्यामध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. उत्सवात नियमांचे पालन करून विसर्जन मिरवणुका पार पाडण्यासाठी पोलिस दल सज्ज झाले आहे. विसर्जन मिरवणुकीवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कडक नियम आखले गेले आहेत. हे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. .या कलमानुसार होणार कारवाईबीएनएस कलम ३५२ : सार्वजनिक शांततेचा भंग - दोन वर्षे कैद/दंडध्वनी प्रदूषण अधिनियम २००२ : ध्वनीची मर्यादा ओलांडल्यास एक ते पाच लाख दंडबीएनएस कलम २२३ व महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम ३३, ३६, ३८ : परवानगीशिवाय मिरवणूक काढणे - सहा महिने कैद/२५०० रुपये दंडसार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम १९८४ :पाच वर्षे कैद/दंडबीएनएस कलम १२६ (२), मोटारवाहन कायदा १२२, १८४ : वाहतूक अडथळा -एक महिना कैद/पाच हजार रुपये दंडबीएनएस कलम १९४(२) : जातीय तेढ निर्माण- पाच वर्षे कैद/दंडपोलिस अधिनियम ३७, ३८, ३९ व ७० : नियमभंग झाल्यास साहित्य जप्तचा अधिकार.यावर आहे बंदीध्वनिक्षेपकाचा आवाजाच्या मर्यादेपलीकडे वापर करणे.परवानगीशिवाय मिरवणुका काढणे.लेझर लाइट्सचा वापरधोकादायक वस्तू, सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा करणे.ही कृत्ये गुन्हा ठरतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.