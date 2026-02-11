सातारा

Satara Politics: सातारा जिल्ह्यात ‘सत्ता’खल! राष्‍ट्रवादी-शिवसेनेत खलबते; संजीवराजे ऑनफिल्‍ड, नेमकं काय ठरलं?

NCP Shiv Sena power sharing formula: साताऱ्यात राष्ट्रवादी-शिवसेनेची सत्ता स्थापनेसाठी गुप्त बैठक; भाजपला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न
Behind the Power Shift in Satara: NCP–Shiv Sena Formula Under Discussion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जिल्हा परिषदेसाठी कोणत्‍याच पक्षाला बहुमताजवळ पोहोचता न आल्‍याने त्रिशंकू झालेल्‍या स्‍थितीत आता सत्ता स्‍थापनेसाठी राष्‍ट्रवादी- शिवसेनेने आज चर्चेला सुरुवात करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्‍याचा संदेशच जणू दिला आहे. दोन्‍ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण अशी प्राथमिक बैठक आज सायंकाळी येथील हॉटेल फर्नवर झाली.

Satara
Shiv Sena
NCP
political
district
Maharashtra Politics

