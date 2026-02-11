सातारा : जिल्हा परिषदेसाठी कोणत्याच पक्षाला बहुमताजवळ पोहोचता न आल्याने त्रिशंकू झालेल्या स्थितीत आता सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी- शिवसेनेने आज चर्चेला सुरुवात करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा संदेशच जणू दिला आहे. दोन्ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण अशी प्राथमिक बैठक आज सायंकाळी येथील हॉटेल फर्नवर झाली. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक- निंबाळकर यांच्यात दोन- अडीच तास खलबते झाली. यामध्ये पहिली अडीच वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष व शिवसेनेचा उपाध्यक्ष असा फॉर्म्युला ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे..जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. स्वबळावर लढलेल्या भाजपला २७ जागा मिळाल्या आहेत, तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला २० आणि शिवसेनेला १५ जागा मिळाल्या आहेत. स्वबळावर लढताना भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना दुखावल्याने त्यांना आता सत्तेसाठी या दोन्ही पक्षांकडून मदत मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या सत्तेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना एकत्र येण्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांचे नेते आपल्या वरिष्ठांशी बोलून याबाबत निर्णय घेणार, असे सांगत होते..मात्र, बुधवारी सायंकाळी हॉटेल फर्नमध्ये शिवसेनेचे नेते व पालकमंत्री शंभूराज देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार नितीन पाटील, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्यात खलबते झाली. चारही नेत्यांत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेबाबत सुमारे अडीच तास चर्चा झाली. चर्चेचा नेमका तपशील समजू शकला नसला तरी दोघांनी मिळून सत्ता स्थापन करताना पहिली अडीच वर्षे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आणि उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे, तर त्यानंतरची अडीच वर्षे शिवसेनेचा अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचा उपाध्यक्ष असा फॉर्म्युला ठरल्याचे समजते. साताऱ्यात झालेल्या आजच्या या बैठकीबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...घुसखोरी करणाऱ्यांना चपराक...मित्रपक्षाने आधीच स्वबळावर लढण्याची भाषा केली होती. युतीचा विषय त्यांनी संपविला होता. तरीही शिवसेना व राष्ट्रवादीने चर्चा करून एकत्रित निर्णय घेतला. त्यानुसार आम्हाला २१, तर शिवसेनेला १५ जागा मिळाल्या आहेत. बालेकिल्ला राखण्यात जिल्ह्यातील जनतेने यश दिले, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांनी आज सकाळी त्यांच्या निवासस्थानी संवाद साधला. वाई, पाटण मतदारसंघात बाहेरच्या मंत्र्यांनी येऊन घुसखोरी करत फार मोठ्या घोषणा केल्या; पण आमच्या मतदारांनी त्यांच्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करून आमच्या उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून दिले, ही त्यांना चपराक आहे, असा टोलाही श्री. पाटील यांनी मंत्री गोरेंचा नामोल्लेख टाळून केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.