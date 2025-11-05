Satara Municipal Election: मराठ्यांच्या राजधानीत हवा मराठाच नगराध्यक्ष?; साताऱ्यात दाेन्ही राजेंकडून मनोमिलनाचे संकेत मिळताच चर्चांना उधाण

-सिद्धार्थ लाटकरसातारा: मनोमिलन या शब्दाभोवती फिरणाऱ्या सातारा पालिकेच्या निवडणुकीचा पहिला पडदा सोमवारी उघडला गेला. वैयक्तिक कारणास्तव आपलं कुणाशीही भांडण नसतं, असे मोठ्या भावानं स्पष्ट केले, तर छोट्या भावानं पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी एकदिलाने निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दोन्ही भावांनी एकाच दिवशी एकाच प्रकाराचा निर्णय जाहीर केल्याने आता सातारकरांमध्ये नगराध्यक्षपदी कोण याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सातारा पालिकेचे नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण असे आरक्षित झाले आहे. सर्वसाधारण म्हणजे कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती नगराध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतो. आरक्षण जाहीर झाल्यापासून या पदावर आपल्यालाच संधी मिळावी, अशी जुन्या जाणत्यांची तीव्र इच्छा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. नवोदितही आपल्याला संधी दिली जावी, अशी अपेक्षा बाळगून असल्याचे दिसून येत आहे. या पदावर संधी मिळावी, यासाठी अनेकांनी आपापल्या परीने प्रयत्न देखील सुरू केले आहेत. त्याचे प्रतिबिंब शहरातील विविध कार्यक्रमांसह समाजमाध्यमांतून उमटत आहे..विविध जातींच्या आरक्षणाच्या मागणीमुळे आणि आपापला समाज सांभाळण्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करीत असतो. राजकारणात ही विविध समाजामधील नेतेमंडळी शक्यतो आपल्याच समाजातील कार्यकर्त्याला संधी मिळावी, यासाठी आग्रही असतात. काही वेळेला मात्र, नेतेमंडळी सर्वंकष विचार करून निर्णय घेतात. त्याचे फलित सर्व घटकांना मिळावे, यासाठीच तशाप्रकारचा निर्णय घेतला जातो. .सातारा ही मराठा साम्राज्याची राजधानी आहे. आपल्या शहराचा प्रथम नागरिक (नगराध्यक्ष) हा मराठा प्रवर्गातीलच असावा, अशी चर्चा या प्रवर्गात आहे. ती रास्त असल्याचे राजकीय जाणकारांचेही मत आहे. दुसरीकडे नगराध्यक्षपदासाठी इच्छा बाळगणाऱ्या अन्य प्रवर्गांतील चर्चेतील उमेदवारांची कुंचबणा झाली आहे. आताच कुठे आणि काय बोलावे तर पंचाईत होईल, यामुळे ते सावधगिरीने पावले टाकत आहेत. त्यातीलच काही जण मोठ्या आत्मविश्वासाने आम्हालाच संधी मिळणार असे ठामपणे सांगत आहेत..ही चर्चा खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या कानावर जात आहे. चर्चा काहीही असल्या, तरी दोन राजेंच्या मनात काय आहे, याचा मागमूसही कार्यकर्त्यांना लागत नाही. केवळ कामाला लागा इतकाच संदेश नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना सातत्याने दिला जात आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...चर्चेतील नावेसुवर्णा पाटील, मनोज शेंडे, निशांत पाटील, संग्राम बर्गे, अशोक मोने, अविनाश कदम, वृषालीराजे भोसले, किशोर शिंदे, अमोल मोहिते, धनंजय जांभळे, अमित कुलकर्णी, विजय देसाई, शंकर माळवदे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.