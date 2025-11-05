सातारा

Satara Municipal Election: मराठ्यांच्या राजधानीत हवा मराठाच नगराध्यक्ष?; साताऱ्यात दाेन्ही राजेंकडून मनोमिलनाचे संकेत मिळताच चर्चांना उधाण

Satara politics heats up: सातारा पालिकेचे नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण असे आरक्षित झाले आहे. सर्वसाधारण म्हणजे कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती नगराध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतो. आरक्षण जाहीर झाल्यापासून या पदावर आपल्यालाच संधी मिळावी, अशी जुन्या जाणत्यांची तीव्र इच्छा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-सिद्धार्थ लाटकर

सातारा: मनोमिलन या शब्दाभोवती फिरणाऱ्या सातारा पालिकेच्या निवडणुकीचा पहिला पडदा सोमवारी उघडला गेला. वैयक्तिक कारणास्तव आपलं कुणाशीही भांडण नसतं, असे मोठ्या भावानं स्पष्ट केले, तर छोट्या भावानं पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी एकदिलाने निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दोन्ही भावांनी एकाच दिवशी एकाच प्रकाराचा निर्णय जाहीर केल्याने आता सातारकरांमध्ये नगराध्यक्षपदी कोण याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

