सातारा

Satara News: 'सातारा शहरातील खड्ड्यात झाडे लावून शिवसैनिकांचे आंदोलन'; अपघात होण्‍याच्‍या प्रमाणात वाढ

Satara Roads in Crisis: राधिका रस्‍त्‍यावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. इतर मार्गांपेक्षा हा रस्‍ता सोयीचा असल्‍याने नागरिकांची येथून प्रवासाला प्रथम प्राधान्‍य देण्‍यात येते. गेल्‍या काही दिवसांपासून सततच्‍या पावसामुळे या रस्‍त्‍याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे.
Shiv Sena workers planting trees in Satara potholes to protest rising accidents.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : येथील राधिका रस्‍त्‍यावर खड्ड्यांचे साम्राज्‍य असून, याठिकाणाहून जाताना नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. या त्रासाकडे पालिकेचे लक्ष वेधण्‍यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्‍या वतीने सोमवारी खड्ड्यात झाडे लावण्‍याचे आंदोलन करण्‍यात आले आहे.

