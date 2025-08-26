सातारा : येथील राधिका रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य असून, याठिकाणाहून जाताना नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. या त्रासाकडे पालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने सोमवारी खड्ड्यात झाडे लावण्याचे आंदोलन करण्यात आले आहे. .राधिका रस्त्यावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. इतर मार्गांपेक्षा हा रस्ता सोयीचा असल्याने नागरिकांची येथून प्रवासाला प्रथम प्राधान्य देण्यात येते. गेल्या काही दिवसांपासून सततच्या पावसामुळे या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. संपूर्ण रस्ता खड्डेमय झाल्याने येथून जाणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दररोज त्रास सहन करावा लागतो. त्यातच शहरात सुरू असणाऱ्या आगमन सोहळ्यावेळी राजपथासह इतर मार्गावरील वाहतूक या मार्गावर वळविली जाते. यामुळे वाहतूक कोंडीसह इतर बाबी दररोज येथे होतात..\rया रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी शिवसैनिकांनी याठिकाणच्या खड्ड्यात झाडे लावण्याचे आंदोलन केले. यात शिवसेनेचे शहर संघटक प्रणव सावंत, गणेश अहिवळे, सादिक बागवान, राहुल जाधव, श्रीकांत पवार, सुनील पवार, आकाश पवार, सुनील भोसले यांच्यासह शिवसैनिक सहभागी झाले होते. झाडे लावत समस्येकडे लक्ष वेधत शिवसैनिकांनी याठिकाणी पालिकेसह बांधकाम विभागाचा निषेध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.