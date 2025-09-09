सातारा

सातारा हादरला! 'शहर परिसरातील युवतीचा विनयभंग करून भावाला मारहाण'; पिस्तूलचा धाक दाखवून सात तोळे सोन लंपास..

Satara City Crime: काल दुपारी बाराच्या सुमारास संशयितांनी प्रकरण मिटवून घेण्यासाठी अनंत इंग्‍लिश स्‍कूल चौकात धनंजय अॅटो गॅरेज येथे बोलावले. तेथे त्यांनी भावाला व त्याच्या मित्राला लाथाबुक्यांनी, काठ्यांनी मारहाण केली.
Satara shaken by crime: Girl molested, brother beaten, and gold worth 7 tola looted at gunpoint.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : शहर परिसरातील एका युवतीचा विनयभंग करून भावाला पिस्तूल व कोयत्याचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी सुमारे दहा जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

