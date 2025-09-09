सातारा हादरला! 'शहर परिसरातील युवतीचा विनयभंग करून भावाला मारहाण'; पिस्तूलचा धाक दाखवून सात तोळे सोन लंपास..

सातारा : शहर परिसरातील एका युवतीचा विनयभंग करून भावाला पिस्तूल व कोयत्याचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी सुमारे दहा जणांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.दरम्यान, या विरोधात कोयत्याने मारहाण व पिस्तूलचा धाक दाखवून सात तोळे सोन्याची साखळी लंपास केल्याप्रकरणी सात जणांवर परस्परविरोधी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. युवतीच्या फिर्यादीनुसार पप्पू ऊर्फ संजय लेवे, निखिल वाघ, धनंजय शिंदे, आर्यन लेवे, गोट्या ऊर्फ माधव शिंदे, स्वप्नील चव्हाण, यश घाडगे व त्यांच्या तीन ते चार साथीदारांवर हा गुन्हा दाखल झाला आहे. सहा सप्टेंबरला साडेअकराच्या सुमारास शाहूपुरी येथील देवी चौकात भावासोबत गणपती दर्शनासाठी गेलो होतो. .त्या वेळी पप्पू लेवे, निखिल वाघ, धनंजय शिंदे, आर्यन लेवे, गोट्या ऊर्फ माधव शिंदे, स्वप्नील चव्हाण, यश घाडगे आणि त्यांच्यासोबत तीन ते चार जण हे आमच्या पाठीमागून आले. तेव्हा पप्पू लेवे याने माझ्या पाठीमागून येऊन माझ्या पाठीवरून हात फिरवून मला मिठी मारून विनयभंग केला. तेव्हा त्याला भावाने त्रास देऊ नका असे सांगितले, तरीही अन्य संशयितांनी तिचा विनयभंग केला, तसेच कोयत्याने मारण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, काल पहाटे दोनच्या सुमारास संशयितांनी गडकरआळी येथे भावाला हाताने व काठीने मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली..काल दुपारी बाराच्या सुमारास संशयितांनी प्रकरण मिटवून घेण्यासाठी अनंत इंग्लिश स्कूल चौकात धनंजय अॅटो गॅरेज येथे बोलावले. तेथे त्यांनी भावाला व त्याच्या मित्राला लाथाबुक्यांनी, काठ्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर पप्पू लेवे भावाच्या डोक्याला पिस्तूल लावून जिवे मारण्याची धमकी देत खिशातून दहा हजार रुपये जबरदस्तीने काढून घेतल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा. दुसरी फिर्याद पप्पू लेवे यांनी दिली आहे. त्यानुसार विश्वजित ऊर्फ सोन्या जाधव, विक्रम ऊर्फ बंडा जाधव, शुभम ऊर्फ सोन्या ऊर्फ गहुल्या जाधव, अनुज पाटील, सुभाष जाधव, ऋतुराज शिंदे, यश साळुंखे व त्यांच्या दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अनंत इंग्लिश स्कूल चौकातील धनंजय ॲटो गॅरेज या ठिकाणी कामगारांचे पगार करत होतो. या वेळी संशयितांनी यश घाडगे व ऋतुराज शिंदे यांची भांडणे का मिटवली, असे म्हणून कोयत्याने व पाइपने मारहाण केली, तसेच गळ्यातील सात तोळे सोन्याची साखळी हिसकावून लंपास केली. त्याचबरोबर विश्वजित ऊर्फ सोन्या जाधव याने त्यांचे कमरेतील पिस्तूल माझ्या डोक्याला लावून जिवे मारण्याची धमकी दिली, तसेच भांडण सोडवायला आलेल्यांना पिस्तुलाने धमकावले, असे लेवे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.