Accident News: दुर्दैवी घटना! साताऱ्यातील पोलिस अधिकाऱ्याचा रेल्वे अपघातात मृत्यू; कुंटूबियांचा आक्राेश, कामासाठी निघाले अन् काय घडलं?

Family Anger after police Officer Railway Mishap: रेल्वे अपघातात सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू; आंदरुड परिसरात शोककळा
Police and railway officials at the spot after a tragic railway accident in Satara.

दुधेबावी : मुंबई पोलिस दलामध्ये सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले शिवाजी रामचंद्र राऊत (वय ५६ मूळ रा. आंदरुड, ता. फलटण) यांचा नवी मुंबई येथे रेल्वे अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला.

