सातारा

Satara Crime News: साताऱ्यात धक्कादायक घटना! मोबाईल आणि टीव्हीवरून वाद, बॅटचा फटका अन् १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; बापाचा राग अनावर अन्..

Satara Girl Dies After Father Hits Her With Wooden Bat: मोबाईल-टीव्हीवरून वाद अन् बापाचा राग अनावर; बॅटच्या फटक्याने १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू
Satara News 17 Year Old Girl Dies In Family Dispute Over Mobile Phone And Television Father Loses His Temper

Satara News 17 Year Old Girl Dies In Family Dispute Over Mobile Phone And Television Father Loses His Temper

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : गोडोली परिसरातील स्‍वराज्यनगरात कृष्‍णकुंज अपार्टमेंटमध्‍ये राहणाऱ्या आर्या पुरुषोत्तम कदम (वय १७) हिचा वडिलांनी डोक्‍यात लाकडी बॅट मारल्‍याने मृत्‍यू झाल्‍याची खळबळजनक घटना आज रविवारी उघडकीस आली.

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