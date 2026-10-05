Satara Crime News: साताऱ्यात धक्कादायक घटना! मोबाईल आणि टीव्हीवरून वाद, बॅटचा फटका अन् १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; बापाचा राग अनावर अन्..

सातारा : गोडोली परिसरातील स्वराज्यनगरात कृष्णकुंज अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या आर्या पुरुषोत्तम कदम (वय १७) हिचा वडिलांनी डोक्यात लाकडी बॅट मारल्याने मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना आज रविवारी उघडकीस आली. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मुलीच्या उद्धट वर्तनास कंटाळून वडिलांकडून हे कृत्य झाल्याचे रविवारी सायंकाळी पोलिसांच्या चौकशीत उघड झाले. याप्रकरणी रात्री उशिरा चौकशीअंती पुरुषोत्तम कदमांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सातारा शहर पोलिस ठाण्यात सुरू होती..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, गोडोली परिसरात पुरुषोत्तम संपत कदम हे पत्नी शीला, मुलगी आर्या व इतर कुटुंबीयांसमवेत राहण्यास आहेत. त्यांचे मूळ गाव चंचळी (ता. कोरेगाव) असून, ते दोघेही शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पुरुषोत्तम कदम यांचा मुलगी आर्या हिच्याशी वर्तणुकीच्या कारणावरून वाद होत होता. सतत टीव्ही पाहणे, मोबाईल हाताळणे, उद्धट बोलणे आदी प्रकारांमुळे ते त्रस्त झाले होते..शनिवारी रात्री पुरुषोत्तम कदम यांनी आर्याला टीव्ही बंद करण्यास सांगितले. तिने टीव्ही बंद करत मोबाईल हाताळणे सुरू केले. त्यातून पुन्हा एकदा वाद झाला. हा वाद बराचवेळ सुरू होता. या वादानंतर आर्याने आक्रमक होत कुटुंबीयांवर चाल केली. त्यावेळी तिला रोखत बचावाचा प्रयत्न पुरुषोत्तम कदम यांनी केला. या प्रयत्नात आर्याच्या हातातील लाकडी बॅट हिसकावून घेत त्यांनी ती आर्याच्या डोक्यात मारली. तो बॅटचा फटका जिव्हारी बसल्याने आर्या घरातच निपचित पडली. यामुळे पुरुषोत्तम कदम व इतर कुटुंबीय हादरले..यानंतर रविवारी सकाळी आर्या घरात निपचित पडल्याची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाहणी करत पुरुषोत्तम कदम यांच्यासह इतरांकडे चौकशी सुरू केली. आर्या निपचित पडलेल्या जागेची सफाई केल्याचेही पोलिसांच्या लक्षात आले. .Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.यानंतर पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथकाला त्याठिकाणी पाचारण केले. याचदरम्यान पुरुषोत्तम कदम आणि त्यांच्या पत्नीस पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. दिवसभराच्या चौकशीनंतर पुरुषोत्तम कदम यांनी आर्याच्या डोक्यात बॅट मारल्याचे पोलिसांसमोर कबूल केले. यानुसार त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सातारा शहर पोलिस ठाण्यात सुरू होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.