Satara News: महामार्गावरील वाहतूक काेंडी लांबणारच! शेतकरी संघटनांचा कारखानदारांना दोन दिवसांचा अल्टीमेटम... अन्यथा जिल्हा बंद

सातारा : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील नागठाणे येथे सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत ऊसदराचा कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे नागठाणे येथील रास्ता रोको आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घेतला. महामार्गावरील वाहतूक काेंडीत भर पडत आहे. त्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता ही या बैठकीने मावळत आहे. त्यामुळे एेनदिवाळीत सामान्यांचा शिमगा सुरुच रहाण्याची शक्यता आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार नितीन काका पाटील, आमदार धैर्यशील पाटील यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी व साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल पवार, स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष देवानंद पाटील, कराडचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद जगदाळे,बळीराजा शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश शेवाळे, साताराजिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, किसान काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष वसीम इनामदार, शेतकरी संघटना किसान मंच युवा जिल्हाध्यक्ष संदीप साबळे, रयत क्रांतीचे सचिन नलावडे आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..ऊसदर जाहीर होईपर्यंत ऊसतोड आणि कारखान्यांचे गाळप बंद ठेवा!कारखान्यांनी गाळप सुरू करण्यापूर्वी ऊसदर जाहीर करणे आवश्यक आहे. एफआरपीसह अतिरिक्त किती दर देणार, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय ऊसतोड सुरू करू नये आणि कारखान्यांचे गाळप बंद ठेवावे, अशी ठाम भूमिका विविध शेतकरी संघटनांनी बैठकीत मांडली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात दराची हमी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला..साखरेच्या दराचे कारण देऊन कारखानदारांना मोकळीक कशी?बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साखरेचे दर नियंत्रित करणे कोणाच्याही हातात नसल्याने कारखानदारांना ऊसदर जाहीर करणे अडचणीचे जात असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, ऊस उत्पादकांना चांगला भाव मिळण्यासाठी साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ५० रुपये होणे गरजेचे असून, त्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.मात्र, साखरेच्या दरातील चढ-उताराचे कारण पुढे करून ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काच्या दरापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली..३७२० रुपयांच्या मूल्यांकनातून शेतकऱ्यांना नेमके किती मिळणार?राज्य शिखर बँकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये गृहीत धरल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच्या ९० टक्के मूल्यांकनानुसार जिल्हा बँकेला प्रतिटन सुमारे 3780रुपये उपलब्ध होतात. त्यातून बँक टॅगिंगसाठी ६०० ते ६५० रुपये बाजूला ठेवल्यानंतर कारखान्यांकडे प्रतिटन केवळ ३१०० ते ३२०० रुपयांची रक्कम उपलब्ध राहते, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. मात्र, या आर्थिक गणितावर विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे गणित शेतकऱ्यांसमोर पारदर्शकपणे मांडून प्रत्यक्षात किती दर देणार, हे जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली..गावोगावी बंद पाळून आंदोलनाला पाठिंबा द्या!बैठकीतून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने नागठाणे येथील पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील रास्ता रोको आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऊसदराचा प्रश्न हा केवळ संघटनांचा नसून संपूर्ण ऊस उत्पादक शेतकरी वर्गाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या दराच्या लढाईत सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तसेच गावोगावच्या सामान्य नागरिकांनी एक दिवस गाव बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...बैठकीत प्रत्येक साखर कारखान्याने एफआरपीसह त्यापुढे किती अतिरिक्त रक्कम देणार, याची स्पष्ट घोषणा पुढील एक ते दोन दिवसांत करावी, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी कारखानदारांना केली. तसेच पुन्हा बैठक घेऊन अतिरिक्त दराबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र, केवळ सूचना आणि आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेण्यास शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.