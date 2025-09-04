आनंदाची बातमी! 'आयटी पार्कच्या दोन्ही जागा होणार विकसित': शिवेंद्रसिंहराजेंचा पुढाकार; लिंबखिंडीत आयटी कंपन्या, गोडोलीत कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

सातारा: सातारा शहर परिसरात होणाऱ्या आयटी पार्कच्या नियोजित दोन्ही जागा विकसित केल्या जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर ही जागा उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित होईल. गोडोलीतील जागेत कन्व्हेन्शन सेंटर विकसित होणार असून, त्यामध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची सुविधा असेल. लिंबखिंड येथील ४२ हेक्टर जागा एमआयडीसीकडून विकसित करून तेथे आयटी कंपन्या उभारल्या जाणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले स्वत: लक्ष ठेऊन पाठपुरावा करत आहेत. .Jayashree Thorat: गणेश विसर्जनासाठी ४०० स्वयंसेवक सज्ज: डॉ. जयश्री थोरात; एकवीरा फाउंडेशनचा पाच वर्षांपासून उपक्रम .साताऱ्यातील एमआयडीसी विकसित करण्यात जागेची अडचण असल्यामुळे त्यावर पर्याय काढण्यात खासदार उदयनराजे भोसले व मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी प्रयत्न करून आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याला यश आल्यानंतर सातारा शहर परिसरातील शासकीय जागा यासाठी सुचविण्यात आली. यामध्ये लिंबखिंड येथील ४२ हेक्टर आणि गोडोलीतील पशुसंवर्धन विभागाकडील १६ एकर जागेचा प्रस्ताव देण्यात आला. आता या जागांचे सर्व्हेक्षण झाले असून, त्या एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..त्यासाठी या सर्व्हेचा अहवाल एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयाकडून शासनाकडे व त्यानंतर उद्योग विभागाला पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर आयटी पार्कबाबत राजपत्र प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर ही जागा हस्तांतरित होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव जाईल. त्यानंतर ही जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित होणार आहे. ही प्रक्रिया अगदी जलदगतीने होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांचा पाठपुरावा सुरू आहे..सध्या लिंबखिंड येथील जागेत सर्व प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यानंतर येथे विविध आयटी कंपन्या आणल्या जाणार आहेत. गोडोलीतील १६ एकर जागेत कन्व्हेन्शन सेंटर होणार आहे. येथे कौशल्य विकास केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी मल्टिपर्पज हॉल उभारला जाणार आहे. याचा उपयोग विविध प्रशिक्षणासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. दोन्ही जागा विकसित होणार असल्याने आयटी हब असलेले शहर अशी साताऱ्याची नवी ओळख होणार आहे..Maratha Reservation Celebration: 'मराठा आरक्षण मिळाल्याचा राशीनमध्ये आनंदोत्सव'; सकल मराठा समाजातर्फे घोषणाबाजी, पेढे वाटप .अशी आहे स्थिती...आयटीसाठी दोन जागा हस्तांतरित होणारलिंबखिंडीतील ४२ हेक्टर जागेचा सर्व्हे पूर्णगोडोलीतील १६ एकर जागेचाही विकास होणारगोडोलीत कौशल्य विकास केंद्र विकसित होणारजागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्याचे काम सुरू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.