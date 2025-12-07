Balasaheb Patil: सातारा जिल्हा पुन्हा राष्ट्रवादीमय करणार: जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील; निवडणुकीबाबत काय म्हणाले..

सातारा : खासदार शरद पवार यांनी दिलेली जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळून जिल्ह्यात पक्ष संघटना वाढविण्यावर विशेष भर असेल. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढताना पक्षाच्या विचारांचे जास्तीतजास्त उमेदवार दिले जातील. यातून जिल्हा पुन्हा राष्ट्रवादीमय करण्यावर आमचा भर असेल, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !राष्ट्रवादी भवनात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर श्री. पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी नरेश देसाई, राजकुमार पाटील, शफीक शेख, संगीता साळुंखे, अर्चना देशमुख आदी उपस्थित होत्या.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करून, तसेच क्रांतिसिंह नाना पाटील यांना अभिवादन करून बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने माझ्यावर जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली आहे. भविष्यात जिल्ह्यात पक्ष, संघटक कसे वाढवायचे या दृष्टीने आजच्या बैठकीत चर्चा केली. लवकरच आम्ही तालुकानिहाय मेळावे घेणार आहोत. आगामी काळात येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला आम्ही सक्षमपणे सामोरे जाणार आहोत, तसेच येत्या काळात १२ डिसेंबरला खासदार शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमही घेतले जाणार आहेत.’’.पक्षातील सर्वांना एकत्र घेऊन पवार साहेबांचा विचार घराघरांत पोचविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पूर्वीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोठा आहे. मध्यंतरीच्या कालखंडात काही घडामोडी घडल्या; परंतु भविष्यात मला खात्री आहे, की जिल्ह्यातील जनता पवार साहेबांवर प्रेम करणारी असल्यामुळे पक्षाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जिल्ह्यात तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह घेऊनच आगामी निवडणुकीलाही सामोरे जाणार आहे. गरज असेल तेथे आघाडी अन्यथा स्वबळावर व पक्षाच्या चिन्हावर लढताना जास्तीतजास्त उमेदवार देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. जनतेच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आम्ही ठेवली असून, संघटनेत काम करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका असेल..पक्षाची भूमिका जनतेपर्यंत पोचवा; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठकपक्ष भक्कम करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच सर्वांनी कामाला लागले पाहिजे. सर्वांनी एकदिलाने काम करून पक्षाची भूमिका सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वांनी आतापासून कामाला सुरुवात करावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी केले..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नूतन जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी आज पदभार स्वीकारत पक्ष कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी शफिक शेख, राजकुमार पाटील, नरेश देसाई, नागेश साळुंखे, राजाभाऊ निकम, सचिन जाधव, नौमान बागवान, अतुल शिंदे, मालोजीराव पाटणकर, समीर घाडगे, किरण चौधरी, नीलेश जगदाळे, सागर झणझणे, विक्रांत शिर्के, संतोष पाटील, दयानंद नागटिळक, संगीता साळुंखे, समिंद्रा जाधव, वैशाली जाधव, अर्चना देशमुख, तेजस्विनी केसरकर, उषा जाधव, नलिनी जाधव, अल्का घाडगे, पूजा बनसोडे व पदाधिकारी उपस्थित होते..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली व प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिलेली जबाबदारी मी यशस्वीपणे पार पाडणार आहे. पक्ष भक्कम करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच सर्वांनी कामाला लागले पाहिजे. सर्वांनी एकदिलाने काम करून पक्षाची भूमिका सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.