Balasaheb Patil: सातारा जिल्हा पुन्हा राष्ट्रवादीमय करणार: जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील; निवडणुकीबाबत काय म्हणाले..

political analysis of NCP’s efforts to rebuild its base in Western Maharashtraछ सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी आगामी निवडणुकांची दिशा स्पष्ट करत जाहीर केले.
NCP to Regain Stronghold in Satara, Says District President Balasaheb Patil

सातारा : खासदार शरद पवार यांनी दिलेली जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळून जिल्ह्यात पक्ष संघटना वाढविण्यावर विशेष भर असेल. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढताना पक्षाच्या विचारांचे जास्तीतजास्त उमेदवार दिले जातील. यातून जिल्हा पुन्हा राष्ट्रवादीमय करण्यावर आमचा भर असेल, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

