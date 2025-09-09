सातारा

OBC Struggle Committee:'ओबीसी संघर्ष समितीचा साताऱ्यात मोर्चा'; सरकारविरोधात घोषणाबाजी, मराठा आरक्षणाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

OBC Protest in Satara: मराठा समाजाला निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांवर लढण्यासाठी हे आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, ओबीसी आरक्षणात कोणत्या समाजाचा समावेश होऊ नये. या समाजाचे प्रतिनिधित्व, हक्क आणि आरक्षण संरक्षित राहावे, यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे.
OBC Struggle Committee rally in Satara with slogans against government, demanding withdrawal of Maratha reservation decision.

OBC Struggle Committee rally in Satara with slogans against government, demanding withdrawal of Maratha reservation decision.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : ओबीसींच्या हक्कासाठी ओबीसी संघर्ष समिती व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला, तसेच महायुती सरकारचा निषेध नोंदवत महायुती सरकार मुर्दाबाद, निजामशाही हटाव... ओबीसी बचाव, निजाम राजवटीचा जीआर रद्द झालाच पाहिजे, ओबीसी एकजुटीचा विजय असो... अशी घोषणाबाजी केली.

Loading content, please wait...
Satara
Rally
Maratha Reservation
OBC
district
OBC Community
obc reservation
Protest
political struggle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com