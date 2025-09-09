OBC Struggle Committee:'ओबीसी संघर्ष समितीचा साताऱ्यात मोर्चा'; सरकारविरोधात घोषणाबाजी, मराठा आरक्षणाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

सातारा : ओबीसींच्या हक्कासाठी ओबीसी संघर्ष समिती व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला, तसेच महायुती सरकारचा निषेध नोंदवत महायुती सरकार मुर्दाबाद, निजामशाही हटाव... ओबीसी बचाव, निजाम राजवटीचा जीआर रद्द झालाच पाहिजे, ओबीसी एकजुटीचा विजय असो... अशी घोषणाबाजी केली..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घालून अभिवादन केल्यानंतर ओबीसी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हैदराबादच्या जीआरची प्रत फाडून महायुती सरकारचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर मोर्चास सुरुवात झाली. या वेळी घोषणा देत संघर्ष समिती व समता परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाले. या वेळी महायुती सरकारचा निषेध नोंदवत सहभागी नेत्यांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. शासनाच्या निर्णयामुळे मराठा कुणबी समाजाशी जोडून ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवून दिले जात आहे. .हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक असून, यामुळे ओबीसी समाजातील सुमारे चारशेहून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. त्यांना शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात मिळणारे प्रतिनिधित्व घटणार आहे, तसेच मराठा समाजाला निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांवर लढण्यासाठी हे आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, ओबीसी आरक्षणात कोणत्या समाजाचा समावेश होऊ नये. या समाजाचे प्रतिनिधित्व, हक्क आणि आरक्षण संरक्षित राहावे, यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे..खोट्या कुणबी नोंदी रद्द कराव्यात. हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आणखी व्यापक आंदोलन उभारावे लागेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आंदोलनात समता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. भगवान यादव, ॲड. महेश गोरे, फलटणचे अध्यक्ष बापूराव शिंदे, ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोविंदराव भुजबळ, सुरेश कोरडे, संजय करपे, राजेंद्र कोरडे, शाहीर प्रकाश फरांदे, वैभव फरांदे आदी उपस्थित होते..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.‘हैदराबाद’चा जीआर फाडलामराठवाड्यामध्ये कुणबी-मराठा समाज असून, त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले आहे. मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता येणार आहे. या शासन निर्णयाची पत्र ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने फाडून निषेध करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.