Satara Crime : PSI चं नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं स्वत:ला संपवलं, 'तो' पोलिस अधिकारी निलंबित, आणखी धक्कादायक माहिती समोर येणार!

Female Doctor’s case at Faltan Hospital Shocks Satara District : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली. पोलिस अधिकाऱ्यासह दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २३) रात्री उशिरा उघडकीस आली. या घटनेमुळे फलटण शहरासह संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी एका पोलिस अधिकाऱ्यासह आणखी एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.

