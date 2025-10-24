Satara Crime : PSI चं नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं स्वत:ला संपवलं, 'तो' पोलिस अधिकारी निलंबित, आणखी धक्कादायक माहिती समोर येणार!

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २३) रात्री उशिरा उघडकीस आली. या घटनेमुळे फलटण शहरासह संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी एका पोलिस अधिकाऱ्यासह आणखी एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत..फलटण शहर पोलिस ठाण्यात (Phaltan City Police Station) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहितीप्रमाणे, आरोपी असलेला पीएसआय अधिकारी सध्या फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात कार्यरत होता. या घटनेनंतर त्याला निलंबित करण्यात आले असून, त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक रवाना झाले आहे. दुसरा आरोपी हा त्या महिला डॉक्टर राहत असलेल्या घराचा मालक असल्याचे समजते. सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार जोशी यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे पीएसआय गोपाल बदनेचे निलंबन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.तणावानंतर उचलले टोकाचे पाऊलमिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला डॉक्टर गेल्या काही महिन्यांपासून पोलिस विभाग आणि आरोग्य विभागातील एका अंतर्गत वादात अडकल्या होत्या. तपासणीदरम्यान झालेल्या वादानंतर त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीमुळे त्या प्रचंड मानसिक तणावाखाली होत्या. अखेर त्यांनी या तणावाला कंटाळून टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक निष्कर्षातून समोर आले आहे..Jalna Crime : प्रसिद्ध उद्योगपती नरेंद्र मित्तल यांच्या पुतण्यावर जीवघेणा हल्ला; सात ते आठ जणांच्या टोळक्याकडून पाठलाग करून मारहाण.लेखी तक्रारीत दिला होता आत्महत्येचा इशाराकाही दिवसांपूर्वीच या डॉक्टरांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देऊन, “माझ्यावर अन्याय होत आहे. मी आत्महत्या करीन,” असा स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र, या गंभीर इशाऱ्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. अखेरीस न्याय न मिळाल्याने त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगितले जात आहे..हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; हातावर लिहिले आत्महत्येचे कारणफलटणमधील एका हॉटेलमध्ये संबंधित महिला डॉक्टरने आपले जीवन संपवले. गुरुवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी पाठवला. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मात्र, मृत्यूपूर्वी डॉक्टरांनी आपल्या हातावर आत्महत्येचे कारण लिहून ठेवले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यावर त्यांनी लिहिले होते, “माझ्या मरण्याचे कारण पीएसआय गोपाल बदने आहे. त्याने माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला आणि प्रशांत बनकर यांनी मला चार महिने शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला.” या विधानामुळे पोलिस विभागात आणि वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..Satara Doctor Case : चार वेळा बलात्कार करुन छळ; PSI चे नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं संपवलं जीवन, साताऱ्यात खळबळ.सातारा पोलिसांचा तपास सुरूया प्रकरणी फलटण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. आरोपींच्या अटकेसाठी शोधमोहीम राबवण्यात येत असून, या घटनेमुळे सातारा जिल्ह्यातील वैद्यकीय वर्तुळात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.