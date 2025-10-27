PSI सोबत ६ महिने संपर्क नाही, बनकरशी त्याचदिवशी वाद; रात्रभर फोटो अन् मेसेज पाठवले; चाकणकर यांनी दिली माहिती

महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणानंतर आता राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेतलीय. या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचल्या आहेत. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येबाबत मोठे खुलासे केले आहेत. पोलीस आणि महिला डॉक्टर यांनी एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती. त्यांचे एकमेकांवर काही आरोप होते. चौकशी समितीही यासाठी नेमण्यात आली होती अशी माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली. पीएसआय बदने याच्याशी मार्चनंतर महिला डॉक्टरचा संवाद नव्हता. तर घटनेच्या दिवशी प्रशांत बनकर याच्याशी फोटो काढण्यावरून वाद झाल्याचं आणि तिने आत्महत्या करत असल्याचा मेसेज पाठवल्याचंही रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं..बदली नाकारून तिथंच कामाचा आग्रहरुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, पीडित महिला डॉक्टर आणि पोलीस यांनी एकमेकांवर आरोप केले होते. यात पोलिसांनी फिट अनफिट रिपोर्ट देण्यात दिरंगाई, उशिरा आलेल्या पेशंटना ट्रिट यावर आक्षेप होता. तर रात्रीच्या वेळी आरोपी आणले जातात, ड्युटी संपल्यानंतर पेशंट तपासायला लावण्यावरून महिला डॉक्टरने आरोप केले होते. या प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पोलिसांशी नीट बोलावं आणि बदली करावी अशी शिफारस केली. तीनवेळा बदली होत असतानाही महिला डॉक्टरने फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातच काम करण्याचा आग्रह होता.त्यामुळे स्पेशल ऑर्डर काढून त्यांना इथंच कायम ठेवलं..पीडितेचे आरोपी बनकरशी संबंध, महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी दिली वेगळीच माहिती;आत्महत्येचं कारण....पीएसआयवर अत्याचाराच्या आरोपाची पडताळणीमहिला डॉ़क्टरने पीएसआय बदने यानं चारवेळा बलात्कार केल्याचं सुसाइड नोटमध्ये म्हटलंय. त्याबाबत विचारलं असता रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, पीएसआय बदने याच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे. आता त्या दोघांचे लोकेशन कुठं एकत्र होते का? पीएसआय बदनेंचे पोलिसात रेकॉर्ड आहेत त्यावरून पडताळणी केली जाईल. सीडीआर रिपोर्टमधूनही माहिती समोर येईल. तिघांशिवाय आणखी कुणाचे सीडीआर काढायचे असल्यास तेही काढण्यात येतील..बनकरसोबत फोटोवरून वादरुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं की, सुसाइड नोटमध्ये गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांचीही नावं आहेत. बदने याच्याशी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत महिला डॉक्टरचा संवाद झाला होता. तर प्रशांत बनकर याच्याशी घटनेच्या दिवसापर्यंत संवाद झालाय. घटना घडली त्या दिवशी लक्ष्मीपूजनानिमित्त महिला डॉक्टर प्रशांत बनकरच्या घरी होती. तेव्हा फोटो काढण्यावरू आणि फोटो नीट आले नाहीत यावरून दोघांमध्ये वाद झाले.रात्री हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर महिला डॉक्टर जवळच्याच एका मंदिरात गेल्या.तेव्हा प्रशांत बनकरच्या वडिलांनी समजूत घालून महिला डॉक्टरला घरी आणलं. पण त्या तिथून लॉजवर गेल्या..हस्ताक्षर तिचं नाही, हॉटेलमध्ये हत्येचा संशय; फडणवीसांनी तर आधीच अनेकांना क्लिनचीट दिली, अंधारेंचा आरोप.मी आत्महत्या करतेय, बनकरला मेसेजलॉजवर गेल्यानंतरही रात्रभर महिला डॉक्टरनं प्रशांत बनकरला अनेक मेसेज केले आहेत. त्याचा मोबाईल बंद होता यातून वाद आणखीच विकोपाला गेला. मी आत्महत्या करेन असं म्हणत प्रशांत बनकरला तिने काही फोटोही पाठवलेत. तर प्रशांत बनकरने याआधीही मॅडम तुम्ही अशा धमक्या दिल्या आहेत असे रिप्लाय दिले. सीडीआरच्या अनुषंगाने अनेक गोष्टी समोर येत असल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.