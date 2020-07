कुस्ती मल्लविद्या महासंघ धावला युवकाला मदत

पुसेगाव (जि. सातारा) ः कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या सातारा जिल्हा शाखेतर्फे वर्धनगडमधील युवकाला उपचारासाठी 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. वर्धनगड येथील युवक लहू शिंदे हे जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कामगार आहे. दहा दिवसांपूर्वी कामावर येत असताना पावसामुळे झालेल्या निसरड्या रस्त्यावरून तो घसरून पडला. त्यात त्याच्या डोक्‍याला जबर दुखापत झाली. त्यामुळे त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्‍यकता होती. त्यासाठी सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च येणार होता. लहू शिंदे यांच्या घरची परिस्थिती बेताची असून, त्यांना हा खर्च न पेलवणारा होता. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या सातारा जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष पै. अमरभाऊ साबळे व पै. सागरभाऊ साळुंखे यांनी पुढाकार घेऊन "कुस्ती मल्लविद्या'मार्फत 25 हजार रुपयांच्या रकमेचा धनादेश शिंदे यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपुर्द केला आहे. या वेळी पै. अमरभाऊ साबळे, जरंडेश्वर काराखान्याचे कार्यकारी संचालक श्री. जगदाळे, शेती अधिकारी श्री. पवार, वर्धनगडचे उपसरपंच अर्जुन कुंभार उपस्थित होती. कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या जिल्हा शाखेने केलेल्या मदतीचे अनेकांनी कौतुक केले. (संपादन ः संजय साळुंखे) एनडीआरएफचे पथक या शहरात दाखल

