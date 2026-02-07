Karad ZP Election : कराडमध्ये राजकीय वातावरण तापले! बोगस मतदानाच्या संशयावरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने, वडगाव हवेलीत हायव्होल्टेज ड्रामा

कराड : सातारा जिल्हा परिषद व कऱ्हाड पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज शनिवारी मतदान सुरु असतानाच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कराड तालुक्यातील वडगाव हवेली येथे (Vadgaon Haveli voting) वादवादी झाली. बोगस मतदानाच्या कारणावरुन भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वादावादी सुरु असतानाच कार्यकर्त्यांची तेथे गर्दी झाली. त्यामुळे वडगाव हवेली केंद्र परिसरात काहीकाळ तणाव निर्माण झाला पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. (Satara Zilla Parishad elections).सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी आज शनिवारी सकाळपासून मतदान सुरु आहे. त्यासाठी प्रशासनाने मोठी तयारी केली आहे. पोलिसांनीही मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे. कराड तालुक्यातील ४८६ मतदान केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया सुरू आहे. सकाळच्या टप्प्यात धिम्या गतीने सुरु असणारे मतदानाने दहा वाजल्यानंतर वेग घेतला आहे..Karjat Election Clash : कर्जतमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांत मतदानापूर्वीच वाद; गावात BJP चे बाहेरील कार्यकर्ते आल्याने तणाव!.सकाळी दहानंतर मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केंद्रावर गर्दी केली होती. सकाळी साडेसात ते दुपारी साडेअकरा वाजेपर्यंत २१.६३ टक्के मतदान झाले आहे. दरम्यान, या निवडणुकीच्या मतदानात वडगाव हवेली येथे भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या समर्थकांत बोगस मतदानावरुन हमरीतुमरी झाली..बोगस मतदानाच्या कारणावरुन काहीकाळ वाद सुरु राहिल्याने समर्थक कार्यकर्त्यांनीही मोठी गर्दी केली. दरम्यान, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे मोठा अनर्थ टखला. मात्र, या प्रकारामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांत याची जोरदार चर्चा सुरु होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.