Satara ZP Results : सातारा झेडपीत भाजपचा स्वप्नभंग; स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षेला राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा 'ब्रेक', सत्ता समीकरणे बदलली!

सातारा : जिल्हा परिषदेसाठी स्वबळावर लढून जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे भाजप धुरिणांचे स्वप्न जिल्ह्यातील ग्रामीण मतदारांनी धुळीस मिळविले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांपैकी केवळ २७ जागांवरच (Satara Zilla Parishad Election Results) भाजपचे उमेदवार विजयी होऊ शकले, तसेच ११ पंचायत समित्यांपैकी केवळ तीन पंचायत समित्यांत भाजपला बहुमत मिळाले, तर रणनीतीनुसार लढलेल्या राष्ट्रवादी व शिवसेनेने अनुक्रमे २० व १५ गटांत प्राबल्य मिळवून, राष्ट्रवादीला चार आणि शिवसेनेला एका पंचायत समितीत थेट सत्ता मिळणार आहे. तीन पंचायत समित्यांमध्ये समान बलाबल राहिले आहे. या निकालामुळे जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. .जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आज झालेल्या मतमोजणीत जिल्ह्यातील एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. एकमेकांविरोधात लढलेल्या महायुतीतील घटक पक्षांना एकत्रित जागा मिळाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकविण्याच्या प्रयत्नात स्वबळावर लढणाऱ्या भाजपला अवघ्या २७ जागा मिळाल्या आहेत, तर जिल्हा परिषदेतील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेल्यावेळपेक्षा निम्म्याच जागा मिळाल्या आहेत..Satara ZP Election Winner List 2026 : सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी.एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली १५ जागा मिळवत जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतील महत्त्वाचा पक्ष म्हणून अस्तित्व निर्माण केले आहे. भाजपने पहिल्यापासूनच जिल्हा परिषदेची सत्ता स्वबळावर मिळविण्याच्या तयारीने वाटचाल सुरू केली होती. ऐनवेळी महायुतीमधील मित्रपक्षांना बाजूला ठेवले, तर भाजपची महापालिका निवडणुकीपासूनची भूमिका पाहून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला..त्याला एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची काही ठिकाणी साथ मिळाली. निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेना हेच आपले विरोधक आहेत, असे भासवत वाई, पाटण, फलटण, कऱ्हाड, खटाव तालुक्यांत जोरकस प्रचार केला. मंत्री जयकुमार गोरे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे यांनी मंत्री मकरंद पाटील, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या मतदारसंघात जाऊन आव्हान दिले. त्यामुळे वातावरण अधिकच रंगतदार बनले होते..अखेरच्या टप्प्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्यामुळे प्रचार थोडा थंडावला; पण यातही भाजपने श्रद्धांजलीचे बॅनर लावून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला; पण हीच सहानुभूती राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र या निवडणुकीत मिळवता आली नाही. त्यामुळे त्यांचे गेल्यावेळपेक्षा निम्मेच उमेदवार निवडून आले, तरीही निर्णायक जागा त्यांनी जिंकल्या आहेत. शिवसेनेने भाजप व राष्ट्रवादीकडून डावललेल्यांना एबी फॉर्म देत आपल्या गळाला लावले..Satara ZP Result 2026 : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचे खंदे समर्थक ज्ञानदेव रांजणे यांना होमग्राऊंडवर धक्का; पत्नी अर्चना रांजणे यांचा 180 मतांनी पराभव.त्यातच त्यांना फलटणमध्ये माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांची साथ मिळाली, तर पाटणमध्ये पालकमंत्री किंगमेकर ठरल्याने सत्तेच्या समीकरणात निर्णायक अशा १५ जागा त्यांना मिळाल्या. मागील निवडणुकीत सात जागा मिळविणाऱ्या काँग्रेसला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एक उमेदवार निवडून आला आहे. जिल्हा परिषदेत कोणालाही पूर्ण बहुमत नसल्याने सत्तेच्या तडजोडी कशा होणार? याची उत्सुकता जिल्ह्यात राहणार आहे..भाजप २७ जागा जिंकून मोठा पक्ष ठरला असला तरी त्यांना सत्तेत बहुमतासाठी आणखी सहा जागांची आवश्यकता आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना व काँग्रेस एकत्र आले, तर संख्याबळ ३५ होणार असून, ते बहुमताचा आकडा पूर्ण करू शकतात. सध्यातरी सर्व पक्ष आपापल्या वरिष्ठ नेत्यांकडून कोणत्या सूचना येतात, याकडे लक्ष देऊन आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत सत्तेत जाण्याबाबतची निर्णायक भूमिका घेतली जाऊ शकते.