सातारा

Satara Politics: सातारा जिल्‍हा परिषदेत सत्तेचा वाटा द्या; राष्‍ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेनेची अट, भाजपचा वारू जिल्हा बँकेत अडवण्‍याचा प्रयत्‍न

BJP Faces Political Challenge in Satara District Bank Politics: साताऱ्यात राजकीय समीकरणे बदलणार? जिल्हा परिषदेत सत्तेचा वाटा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा आग्रह
BJP Faces Political Challenge in Satara as NCP and Shiv Sena Demand Share of Power in Zilla Parishad

BJP Faces Political Challenge in Satara as NCP and Shiv Sena Demand Share of Power in Zilla Parishad

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : महायुतीचा पक्ष म्‍हणून जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँकेच्‍या सत्तेत वाटा हवा असेल, तर आम्‍हालाही जिल्‍हा परिषदेच्‍या (झेडपी) सत्तेत स्‍थान द्यायला हवे, अशी अट घालत राष्‍ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेनेच्‍या जिल्‍ह्यातील नेत्‍यांनी भारतीय जनता पक्षाचा चौफेर वारू खिंडीत अडवण्‍याची भूमिका घेतली असल्‍याचे आज स्‍पष्‍ट झाले.

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