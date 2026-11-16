सातारा : महायुतीचा पक्ष म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सत्तेत वाटा हवा असेल, तर आम्हालाही जिल्हा परिषदेच्या (झेडपी) सत्तेत स्थान द्यायला हवे, अशी अट घालत राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेनेच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा चौफेर वारू खिंडीत अडवण्याची भूमिका घेतली असल्याचे आज स्पष्ट झाले. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर आज जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांची गुप्त खलबते झाली. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील आदी प्रमुख नेतेमंडळी उपस्थित होती. या बैठकीस खासदार उदयनराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित नव्हते..जिल्हा बँकेत भाजपचा अध्यक्ष व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील भाजपचे नेते प्रयत्न करत आहेत; पण राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या एकत्रित संचालकांची संख्या जास्त होत असल्याने सत्तेत राहण्यासाठी भाजपपुढे त्यांच्याशी चर्चा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या पार्श्वभूमीवर आज प्रमुख नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत संख्याबळानुसार पहिल्यांदा आमचा अध्यक्ष होणार, यावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ठाम भूमिका मांडल्याचे समजते. तिन्ही पक्षांना समान कालावधीत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद मिळावे, यासाठी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यानुसार, उद्या (सोमवार) आणि परवा (मंगळवार) पुन्हा चर्चेच्या आणखी दोन फेऱ्या होणार आहेत. त्यामध्ये कोणाचा अध्यक्ष आणि कोणाचा उपाध्यक्ष, यावर ठोस निर्णय होणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेवेळी भाजपने केलेला संघर्ष आठवणीत ठेवून शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता जिल्हा बँकेत त्यांना नमविण्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह भाजपचे नेते आता काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता असेल..राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे संचालक बँकेत जास्त असल्यामुळे पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष होण्याची शक्यता अधिक आहे; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून यामध्ये हस्तक्षेप होणार का? याची उत्सुकता आहे. ही बैठक प्राथमिक असून, १८ तारखेला जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष कोणाचा, हे निश्चित होणार आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.सत्तेसाठी साटेलोटे...जिल्हा बँकेत सत्तेचा वाटा हवा असल्यास भाजपच्या नेत्यांनी महायुती म्हणून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतही सामावून घेतलेच पाहिजे, असा सूर उमटला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत भाजपला अडीच वर्षांसाठी आणि त्यानंतरची अडीच वर्षे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला अध्यक्षपद दिले जावे, तर जिल्हा बँकेच्या महायुतीत तीन पक्ष व त्यांचे संचालक निवडून आले असल्याने पदाधिकारी निवडीत प्रत्येक पक्षाला संधी यानुसार राष्ट्रवादीला दोन, भाजपला दोन आणि शिवसेनेला एक वर्ष अध्यक्षपद देण्याबाबतही खल झाल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.