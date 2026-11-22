सातारा : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या मनमानीला अखेर प्रशासनाने चाप लावला आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रांसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नऊ शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी निलंबित केले आहे, तर अन्य १३ शिक्षकांना सेवेतून का बडतर्फ करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत संबंधित शिक्षकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. वारंवार सूचना देऊनही शिक्षकांनी त्याची दखल घेतली नाही. दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि अन्य आनुषंगिक कागदपत्रांची मागणी करूनही ती सादर करण्यात आली नाहीत. प्रशासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखविण्याची भूमिका घेतल्याने अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराजन यांनी निलंबनाची कारवाई केली..राजेश जाधव, विजया जगदाळे, सुनीता मामणे, दीपाली खानविलकर, शुभांगी रणवरे, संतोष यादव, सुनीता गावडे, कविता शिंदे आणि संजीवन जगदाळे या नऊ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे..दरम्यान, छाया भोसले, भगवान काटकर, यशवंत कांबळे, नीता वाघमारे, उदय भंडारे, मनीषा क्षीरसागर, संतोष कदम, सचिन निकाळजे, पूनम गायकवाड, विजय तुपे, बापूराव सोनवलकर, दिगंबर गायकवाड आणि बाबासाहेब केदरी या १३ शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शून्य ते दहा टक्के दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले होते. तेथे ते अपात्र ठरल्यानंतर पुणे येथील आरोग्य उपसंचालकांकडेही प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.