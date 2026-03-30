Satara ZP Controversy : मोठी बातमी! सातारा SP तुषार दोषींना 'सक्तीची रजा'; मंत्री शंभूराज देसाईंच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सरकारची कारवाई

सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या गोंधळ प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून, साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले (Satara ZP Controversy) आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे..जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी मोठा गोंधळ उडाला होता. यावेळी पोलिसांकडून मंत्री शंभूराज देसाई यांना धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेनंतर देसाई यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती..दरम्यान, शिवसेनेच्या मंत्र्यांसह आमदारांनी एसपी दोशी यांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे..याचबरोबर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांच्याकडे सातारा पोलीस अधीक्षक पदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान राजकीय घडामोडींनाही वेग आला होता..भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या काही सदस्यांना आपल्याकडे वळवले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच राष्ट्रवादीचे सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना मतदानापासून रोखत पोलिसांनी अटक केल्याचा मुद्दाही वादग्रस्त ठरला..मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप करत, पोलिसांनी भाजपच्या फायद्यासाठी काम केल्याचा दावा केला होता. "एसपी घरगड्यासारखे वागले, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी," अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली होती..दरम्यान, ४ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या अध्यक्षपदाची निवड होणार असून, त्यापूर्वीच ही कारवाई करण्यात आल्याने या प्रकरणाला अधिकच राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.