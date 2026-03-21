Satara Police Action : पालकमंत्र्यांचाही आदेश झुगारला! साताऱ्यात पोलिसांनी मध्यरात्री कोम्बिंग ऑपरेशन करून कोणाला उचललं? हॉटेल रेडबटनवर रात्री 2 वाजता काय घडलं?

सातारा/महाबळेश्वर : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीची भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी-शिवसेना अशी हाय व्होल्टेज लढत सुरू असताना जिल्हा पोलिसांचा पालकमंत्र्यांनाही न जुमानता धडाकेबाज कामगिरीचा कर्तव्यदक्षपणा जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्ह्यावासीयांना आज अनुभवायला मिळाला. अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एका रात्रीत चक्रे फिरली. त्यामुळे अपहरण झालेला व्यक्ती समोर (Satara ZP election kidnapping case) असूनही पोलिसांनी अपहरणाचा आरोप असलेल्या दोन जिल्हा परिषद सदस्यांना ताब्यात घेतले..राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांना निवडणूक निकालानंतर एकत्रितपणे सहलीवर नेण्यात आले होते; परंतु हीच खेळी राजकीय डावपेच व पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे दोन्ही पक्षांच्या मुळावर आली..सातारा शहर पोलिस ठाण्यात काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य दिनकर ऊर्फ बापू शिंदे यांचा मुलगा विकास शिंदे यांनी एक फिर्याद दिली. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे, की माझ्या वडिलांना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी १५ दिवसांपासून घेऊन गेल्याचे माहिती नव्हते. १८ मार्चला ते महाबळेश्वर येथील रेडबटन हॉटेलवर आल्याचे समजले. तेव्हा त्यांना भेटायला गेलो; परंतु मला एकांतात वडिलांशी भेटून दिले गेले नाही..Hasan Mushrif Kolhapur ZP Political Strategy : बहुमत असूनही पेच? पण मुश्रीफांनी करून दाखवलं 'अशक्य ते शक्य'; कसं जुळवलं सत्तेचं समीकरण? वाचा सविस्तर....मी नजर चुकवून वडिलांना भेटलो. तेव्हा मला येथे जबरदस्तीने डांबून ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही गोष्ट घरच्यांना सांगितल्यास जिवाचे बरेवाईट करू, अशी धमकीही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे माझ्या वडिलांची हत्या करण्याच्या उद्देशाने राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई, भय्या डोंगरे, संदीप ऊर्फ पिंटू मांडवे यांनी अपहरण करून डांबून ठेवल्याचेही विकास शिंदे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे..या सदस्यांच्या देखभालीसाठी राष्ट्रवादी व शिवसेनेची टीम तैनात होती. रात्री उशिरा खासदार नितीन पाटील व मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील हे देखील सदस्य ज्या ठिकाणी वास्तव्याला होते. त्या हॉटेलवर पोहोचले. रात्री दोन वाजता पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा हॉटेल रेडबटन येथे पोहोचला व त्यांनी कोम्बिंग ऑपरेशन केले. त्यावेळी अनिल देसाई व संदीप मांडवे उपस्थित होते. मात्र, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले नव्हते..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य बापू शिंदे यांचे चिरंजीव विकास शिंदे यांनी वडिलांचे अपहरण करून हत्या करण्याचा प्रयत्न झाल्याची तक्रार दाखल केल्याची माहिती समोर आली. मात्र, ही तक्रार नेमकी कोणत्या पोलिस ठाण्यात दाखल झाली, याची माहिती सुरुवातीला देण्यात आली नव्हती. तरीही बापू शिंदे स्वतः महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात हजर झाले. ''माझे कोणीही अपहरण केलेले नाही, मी सुरक्षित आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. तरीही पोलिसांनी त्यांच्या विधानाची तत्काळ दखल घेतली नाही. त्यानंतर खासदार नितीन पाटील व बापू शिंदे यांनी वाई येथील पोलिस उपअधीक्षकांचे कार्यालय गाठले. मात्र, तेथेही पोलिसांनी प्रतिसाद दिला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे..राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सर्व सदस्य आज सकाळी गाडीतून जिल्हा परिषदेत आले. त्या वेळी पोलिसांनी सदस्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पालकमंत्री, मंत्री मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यामुळे सर्व सदस्य आत गेले. तेव्हा साध्या वेशातील पोलिसांचा मोठा फौजफाटा व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी या सदस्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पालकमंत्री, मंत्री मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांनी त्यांना संरक्षण देत सभागृहाच्या दारापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु कर्तव्यपूर्तीचा निर्धार केलेल्या पोलिसांनी त्यांनाही जुमानले नाही. त्यामुळे मंत्री व पोलिसांतच ढकलाढकलीचा प्रकार झाला. काही अधिकाऱ्यांनी थेट पालकमंत्र्यांना व मकरंद पाटलांना घेरले..सदस्य सभागृहाच्या दारापर्यंत पोहोचतायत असे वाटल्यावर पोलिसांच्या हालचाली अधिक तीव्र झाल्या. यामध्ये पालकमंत्री खाली पडल्याचेही सदस्य सांगतात. या झटापटीत पालकमंत्र्यांच्या हाताला दुखापत झाली. विशेष म्हणजे ज्या व्यक्तीचे अपहरण झाले, अशी तक्रार होती ते दिनकर शिंदे जिल्हा परिषदेत स्वत: पोलिसांसमोर हजर होते. तरीही सखोल तपास करून गुन्ह्याचा कोणत्याही प्रकारे तातडीने छडा लावण्याची जिद्द पोलिसांनी सोडली नाही..मतदानाचा हक्क बजावण्यापूर्वीच पालकमंत्री व मंत्री मकरंद पाटील यांचा कोणताही धाक न बाळगता पोलिसांनी दोन सदस्यांना ताब्यात घेण्याची कामगिरी फत्ते केली. हा गुन्हा शहर पोलिसांकडून महाबळेश्वर पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यामुळे ताब्यात घेतल्यावर पोलिसांनी दोघांना महाबळेश्वर येथे नेले. त्यानंतर अटकपूर्व तपासणीत प्रकृती बिघडल्याचे दिसल्याने त्या दोघांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..न्यायालयात जाणार - देसाईभाजपने प्रशासन व पोलिसांच्या मदतीने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. आम्हाला मतदान करू दिले नाही. बापू शिंदे यांनी स्वतः हजर होऊन जबाब दिला असतानाही आम्हाला ताब्यात घेण्यात आले. आम्हाला अमानुष वागणूक देण्यात आली. आमचे बहुमत असतानाही भाजपने अध्यक्षपद हस्तगत केले, असा आरोप अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. या प्रकरणाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..पोलिसांना सांगितले होते - दिनकर शिंदेमी राष्ट्रवादी व शिवसेनेसोबत आहे हे माहिती होते. तसे पोलिसांना सांगितले होते. तरीदेखील भाजपने पोलिसांवर दबाव टाकून अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना मतदानासाठी झोडपीत आल्यानंतर उचलून नेण्यासाठी सांगितले. त्यामुळे आम्ही सत्तेपासून दूर राहिलो, असे दिनकर शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. 