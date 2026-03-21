Satara ZP Violence : सातारा जिल्हा परिषदेत राडा! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंच्या हाताला जखम; भाजप कार्यकर्त्यांवर धक्काबुक्कीचा गंभीर आरोप

Shambhuraj Desai injury update : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीची प्रक्रिया काल (ता. २०) पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवत प्रथमच सातारा जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली. मात्र, या निवड प्रक्रियेला हिंसक वळण लागल्याने राजकीय वातावरण (Satara ZP election violence news) ढवळून निघाले आहे..निवडणुकीदरम्यान झालेल्या गोंधळात जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या डाव्या हाताला दुखापत झाली. त्यांना भाजप कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या घटनेमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे..अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू असताना भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली. यावेळी वातावरण तणावपूर्ण बनले आणि ढकलाढकली सुरू झाली. या गोंधळातच शंभूराज देसाई जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे..Satara Police Action : पालकमंत्र्यांचाही आदेश झुगारला! साताऱ्यात पोलिसांनी मध्यरात्री कोम्बिंग ऑपरेशन करून कोणाला उचललं? हॉटेल रेडबटनवर रात्री 2 वाजता काय घडलं?.घटनेनंतर माध्यमांशी बोलताना देसाई म्हणाले, "गर्दीत नेमका धक्का कसा लागला हे सुरुवातीला समजले नाही. मात्र, हातातून रक्त येऊ लागल्यानंतर दुखापतीची जाणीव झाली." या प्रकारानंतर त्यांच्या समर्थकांनी संताप व्यक्त केला असून, याचे तीव्र परिणाम दिसून येतील, असा इशारा दिला आहे..दरम्यान, राज्याचे पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी पोलिस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. "पोलीस बळाचा गैरवापर करून विरोधी सदस्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. जर मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींवरच पोलीस कारवाई करत असतील, तर ही लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब आहे," असे ते म्हणाले. आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही प्रशासनावर टीका करत संताप व्यक्त केला..Sangli Politics Clash : 'पळवापळवीचे परिणाम जयंत पाटील, विशाल पाटलांना भोगावे लागतील'; चंद्रकांतदादांचा थेट इशारा, सांगलीतलं राजकारण तापणार!."आमच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असूनही पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने सभागृहाबाहेर काढले. प्रशासनाचा गैरवापर करून सदस्यांवर दबाव टाकण्यात आला," असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, "हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. याविरोधात रस्त्यावर उतरून लढा देऊ," असा इशाराही त्यांनी दिला. या सर्व घडामोडींमुळे सातारा जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.