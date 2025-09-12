Health workers: 'सातारा झेडपीचे आरोग्य कर्मचारी वेतनाविना'; दोनशे जणांची दोन महिन्यांपासून प्रतीक्षा, अनेक अडचणी

सातारा: गेल्या काही महिन्यांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक, पर्यवेक्षक व इतर पदावरील कायमस्वरूपी २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांपासून वेतन झाले नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनाविना राहावे लागत असल्याने राज्य सरकारच्या कामकाजावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होणे ही केवळ आर्थिक बाब नसून त्यामागे शासन व्यवस्थेतील शिस्त, लोकसेवेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आरोग्य विभागात सुमारे दीड हजारांहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. यामधील आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेविका, पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून ३५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नव्हते..मात्र, गेल्या आठवड्यात यामधील दीडशे कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले आहेत; परंतु अद्यापही दोनशे कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्र व राज्याचा हिस्सा एकत्रित करून अनुदान दिले जाते. मात्र, कधी राज्याचे, तर कधी केंद्राचे असे अनुदान येत असल्याने अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे जून महिन्यापासून राज्य सरकारने पैसेच दिले नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही वेतन वेळेवर होत नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अनुदान मिळाले नाही...राज्यात २०२० पूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे केंद्र व राज्याकडून कोषागार कार्यालयाकडे एखाद्या महिन्याचे अनुदान आले नाही, तरी वेतन होत होते. शासनाचे अनुदान काही कालावधीनंतर आल्यानंतर ते कोषागार कार्यालयाकडे वर्ग केले जात होते. मात्र, कोविडनंतर शासनाचे अनुदान कोषागारकडे आले, तरच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार होत आहेत. त्यामुळे जून महिन्यापासूनचे अनुदानच मिळाले नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.