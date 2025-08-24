Satara Reservation:'सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इच्छुकांचे डोळे आरक्षणाकडे'; सोडत चक्रानुक्रमाने निघणार, चिठ्ठी देणार महिलांना संधी

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गणांची रचना अंतिम झाल्यानंतर आता आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यावेळेस आरक्षण सोडतीसाठी निवडणूक आयोगाने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिला राखीव यासाठी गट, गणांची संख्या निवडणूक आयोग निश्चित करणार आहे. आरक्षित जागांचे वाटप चक्रानुक्रमाने असणार आहे. यामध्ये ज्या गट, गणात अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या जास्त असेल तेथून आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या सोयीचे आरक्षण पडावे, यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच देव पाण्यात घातले आहेत. .Satara News:'साताऱ्याचे मराठा बांधवही जरांगेंसाठी मुंबईत जाणार'; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, समन्वयकांची तयारी...जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील राखीव जागांसंदर्भात सोडत काढण्याची पद्धत आयोगाने निश्चित केली आहे. यामध्ये राखीव जागांची सोडत काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी ठरवलेली व्यक्ती ही तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी नसेल. नियमानुसार जागांच्या चक्रानुक्रमासाठी ही निवडणूक पहिली समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी गट, गणाला कोणते आरक्षण होते, त्यानुसार आता बदल होईल, असे असणार नाही. नव्यानेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेल्या नियमानुसार आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या नियमावलीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या जागांवर चिठ्ठ्या काढून महिलांसाठी जागा नेमून दिल्या जातील..आरक्षित जागांची संख्या कोण ठरवतेनिवडणुकीपूर्वी विविध प्रवर्गांसाठी (एसी, एसटी, मागास वर्ग, महिला) किती जागा राखीव ठेवायच्या हे राज्य निवडणूक आयोग ठरवतो. प्रत्येक जिल्ह्यातील एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणात आणि त्या- त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आयोग आरक्षणासाठी जागा संख्या निश्चित करतो..असा ठरतो आरक्षित जागांचा प्रभागअनुसूचित जाती व जमातींच्या जागा या गटात त्या प्रवर्गातील लोकसंख्या किती आहे, यावर ठरविले जाते. ज्या गट, गणात अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथून आरक्षण टाकण्यास सुरुवात करून उतरत्या (घटत्या) क्रमाने त्या प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा दिल्या जातात. इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) जागा या उर्वरित गट, गणांपैकी कोणत्या विभागांना मागासवर्गाचे आरक्षण द्यायचे हे चिठ्ठ्या टाकून (लॉटरी) ठरवले जाणार आहे. लॉटरी काढताना जे गट आधीच अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत, त्यांना वगळून इतर ठिकाणी आरक्षण काढले जाणार आहे..Karad politics:'दुबार मतदारांवरून भाजप- काँग्रेस आमनेसामने'; कऱ्हाडमध्ये राजकीय वातावरण ढवळले; नावे वाढवली कोणी हाच प्रश्न ऐरणीवर.फिरती आरक्षण पद्धत राहणारएका निवडणुकीत ज्या जागा ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित ठरल्या, त्यापुढील निवडणुकीत बदलल्या जातील. म्हणजे ज्या मतदार विभागाला यापूर्वी आरक्षण मिळाले होते, त्याच प्रवर्गाचे आरक्षण पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तिथे राहणार नाही. त्याऐवजी त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण अजून न मिळालेल्या इतर गटांना दिले जाणार आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षित जागा फिरत्या बदलत पद्धतीने चक्राकारक्रमाने सर्व गटांना त्या-त्या प्रवर्गाचे आरक्षण मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.