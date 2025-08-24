सातारा

Satara Reservation:'सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इच्छुकांचे डोळे आरक्षणाकडे'; सोडत चक्रानुक्रमाने निघणार, चिठ्ठी देणार महिलांना संधी

Satara Zilla Parishad and Panchayat Samiti reservation lottery: नियमानुसार जागांच्या चक्रानुक्रमासाठी ही निवडणूक पहिली समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी गट, गणाला कोणते आरक्षण होते, त्यानुसार आता बदल होईल, असे असणार नाही.
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गणांची रचना अंतिम झाल्यानंतर आता आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यावेळेस आरक्षण सोडतीसाठी निवडणूक आयोगाने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिला राखीव यासाठी गट, गणांची संख्या निवडणूक आयोग निश्चित करणार आहे. आरक्षित जागांचे वाटप चक्रानुक्रमाने असणार आहे. यामध्ये ज्या गट, गणात अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या जास्त असेल तेथून आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या सोयीचे आरक्षण पडावे, यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच देव पाण्यात घातले आहेत.

