Satara Zilla Parishad Controversy: सातारा झेडपीत पालकमंत्र्यांचाच उच्छाद; मंत्री गोरे, शिवेंद्रराजे; त्यांनी जे पेरले तेच उगवले, नेमका काय दिला इशारा!

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत भारतीय जनता पक्षाने लोकशाही पाळून निवडी केल्या. उलट पालकमंत्र्यांनी आकांडतांडव करत पोलिसांना वेठीस धरले होते. त्यांचे घरगडी असल्यासारखे ते पोलिसांशी वागले. लोकशाहीचा खून केला म्हणणारे पदाधिकारी निवडीवेळी ते गेटच्या आत कशासाठी गेले होते, असा प्रश्न करून पालकमंत्र्यांनीच उच्छाद मांडला होता. त्यांनी यापूर्वी जे पेरले तेच उगवले आहे, असा आरोप ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी भाजपवर केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी आज शासकीय विश्रामगृहात मंत्री गोरे आणि शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, विक्रम पावसकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, जावळीचे सभापती सौरभ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ''भारतीय जनता पक्षाने झेडपीत लोकशाही पाळूनच निवडी केल्या. आमचे ३२ सदस्य स्वत: हून सभागृहात गेले होते. त्यांच्या मागे कोणीही पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी गेला नव्हता. उलट त्यांच्या सदस्यांना त्यांनी दबावाखाली ठेवले होते. प्रत्येक वेळी भाजप अपयशी झाला, की लोकशाही जिंकली आणि भाजप जिंकले की झुंडशाही झाली, अशी टीका होते. आमचे २८ सदस्य होते. त्यामध्ये मित्रपक्षांचे मिळून ३३ सदस्य झाले. याउलट त्यांना त्यांचे सदस्य संभाळता आले नाहीत. त्यात आमचा दोष काय. लोकशाहीचा खून वगैरे काही नाही. त्यांच्या आरोपात तथ्य नसून ते खोटे बोलत आहेत. त्यांना पोलिस व न्यायालयात जाण्यासाठी सर्व मार्ग खुले आहेत. .'' पोलिसांनी सभागृह परिसरात कारवाई करताना पालकमंत्र्यांनी आडवे पडायला नको होते. आमचा कोणताही दबाव पोलिसांवर नव्हता. उलट पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे प्रमुख असल्याने त्यांचाच दबाव असेल. त्यांनी यापूर्वी गृहमंत्रिपद संभाळले आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला. या निवडीच्या प्रक्रियेत कोठेही मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. उलट राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या लोकांनी आमचा एक सदस्य डांबून ठेवला होता, त्यांचे नाव योग्य वेळी सांगू, असेही शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केले..मंत्री गोरे म्हणाले, ''निवडीवेळी पालकमंत्री आकांडतांडव करत होते. त्यांनी पोलिसांना वेठीस धरले. पोलिस त्यांचे घरगडी असल्यासारखे ते बोलत होते. एसपी व पोलिसांना एकेरी भाषेत बोलत होते. लोकशाहीच्या गप्पा मारताना झेडपीच्या गेटच्या आत जाण्याचे त्यांचे कारण काय, झेडपीत बैठक लावण्याचे कारण काय, ३०७ चा गुन्हा दाखल असलेल्याला हाताला धरून नेताना गुन्हा कोणी दाखल केला हे त्यांनी सांगितले नाही. राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांवर त्यांच्या नेत्यांचा विश्वास नव्हता म्हणून त्यांनी ४५ दिवस सदस्यांना डांबून ठेवले होते. आम्ही लोकशाहीचा खून केला म्हणणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेत उच्छाद मांडला होता. त्यावेळी यशवंत विचार कुठे गेला होता.'' पालकमंत्री वाई, पाटणमध्ये काय काम करतात, असा प्रश्न करून मंत्री गोरे म्हणाले, ''त्यांनी पेरले तेच आता उगवले आहे.''.सुरुवात त्यांची... शेवट आम्ही करू ः गोरेजिल्हा परिषदेत सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू होते. त्यामध्ये सर्व पुरावे आहेत. त्यामुळे सुरुवात त्यांनी केली. शेवट आम्ही करू, असे सांगून एका लुगड्यावर ते म्हातारे होणार आहेत का, असा प्रश्न मंत्री गोरे यांनी उपस्थित केला. भाजप स्वतःची ताकद लावून लढला असून, जिल्हा परिषदेत पक्षाच्या माध्यमातून चांगले काम करेल. आजपर्यंत आम्ही संयम ठेवला आहे. आम्ही बोललो तर फार गंभीर होईल..पालकमंत्री खूप आवडतातपालकमंत्री बदलण्याची मागणी तुम्ही करणार का, या प्रश्नावर मंत्री गोरे म्हणाले, ''पालकमंत्री आम्हाला खूप आवडतात. त्यामुळे आम्ही त्यांना बदलण्यास कशासाठी सांगू. तेच पालकमंत्री राहावेत, असे आम्हाला वाटते.'' याला शिवेंद्रसिंहराजेंनीही पाठिंबा दिला.