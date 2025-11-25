सातारा

Olympic Games: 'कर्णबधिरांच्या ऑलिंपिकमध्ये सातारच्या प्रांजली धुमाळला सुवर्णपदक'; टोकियो येथे २५ वी ऑलिंपिक स्पर्धा, जागतिक विक्रम मोडला !

Pranjali Dhumal gold medal: स्थानिक पातळीवर तिच्या कुटुंबीयांसह सातारा जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकार व क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांनी तिचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे. या कामगिरीनंतर प्रांजलीकडून आणखी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय यशाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: टोकियो येथे सुरू असलेल्या २५ व्या कर्णबधिरांच्या ऑलिंपिक स्पर्धेत साताऱ्यातील प्रांजली प्रशांत धुमाळ हिने महिलांच्या २५ मीटर स्पोर्टस्‌ पिस्तूल प्रकारात देशाला सुवर्णपदक मिळवून दिले. तिचे हे वैयक्तिक दुसरे सुवर्णपदक आणि स्पर्धेतील तिसरे पदक ठरले आहे.

