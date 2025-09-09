सातारा

World Archery Championship: 'ऐतिहासिक सुवर्णपदकात साताऱ्याचा ठसा'; जागतिक तिरंदाजी स्पर्धा, प्रथमेश फुगेने साधला अचूक नेम

Golden Glory for Satara: भारतीय पुरुष संघाचे जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेतील कंपाउंड प्रकारातील हे पहिलेच सुवर्णपदक ठरले. त्यात भारतीय तिरंदाजांनी फ्रान्सचे आव्हान मोडीत काढताना सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. या संघात प्रथमेशचा समावेश आहे. तो साताऱ्याच्या दृष्टी आर्चरी ॲकॅडमीचा खेळाडू आहे.
Prathamesh Phuge from Satara wins gold in World Archery Championship, marking a historic achievement.

सकाळ वृत्तसेवा
-सुनील शेडगे

नागठाणे : दक्षिण कोरियातील ग्वांगझू येथे आयोजित जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेतील कंपाउंड प्रकारात भारतीय तिरंदाजांनी सुवर्णपदक पटकावीत इतिहास रचला. त्यात साताऱ्याच्या प्रथमेश फुगे याची कामगिरी संस्मरणीय ठरली.

