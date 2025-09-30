MP Udayanraje Bhosele: साताऱ्यातील विजयादशमीचा सीमोल्लंघन सोहळा साध्या पद्धतीने करणार: खासदार उदयनराजे भाेसेले; निधी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

सातारा: राज्यात विविध ठिकाणी उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विजयादशमीचा सीमोल्लंघन सोहळा साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिली, तसेच शासनाने यंदाचा निधी पूरबाधितांच्या मदत कार्यासाठी परस्पर वर्ग करावा. जनतेनेही माणुसकीच्या भावनेतून शक्य असेल ती मदत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत करावी, असे आवाहन खासदार भोसले यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.खासदार भोसले यांनी दिलेल्या पत्रकात गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरात आणि विशेष करून राज्यात पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक ठिकाणी जीवित आणि मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली आहे. पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. बळीराजा शेतकरी, तर उध्वस्त झाला आहे. शहरी, तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..एकंदरीत जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. या परिस्थितीत साताऱ्याचा शाही विजयादशमी आणि सीमोल्लंघन सोहळा थाटामाटात, धूमधडाक्यात, डामडौलात करणे हे आमच्या मनाला पटणारे नाही. पावसामुळे मराठवाड्यासह हाहाकार झालेल्या ठिकाणी मोठ्या मदतीची गरज आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.त्यामुळे शाही दसरा अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाने एक भारतीय म्हणून पूरबाधितांच्या मदत कार्यासाठी शक्य होईल तितकी आर्थिक किंवा वस्तू, धान्य स्वरूपातील मदत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील मुख्यमंत्री पूरग्रस्त साहाय्यता निधीत जमा करावी, असेही आवाहन खासदार भोसले यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.