सातारा

MP Udayanraje Bhosele: साताऱ्यातील विजयादशमीचा सीमोल्लंघन सोहळा साध्या पद्धतीने करणार: खासदार उदयनराजे भाेसेले; निधी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

Udayanraje Bhosale Announces Simple Seemollanghan Ritual: प्रत्येक नागरिकाने एक भारतीय म्हणून पूरबाधितांच्या मदत कार्यासाठी शक्य होईल तितकी आर्थिक किंवा वस्तू, धान्य स्वरूपातील मदत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील मुख्यमंत्री पूरग्रस्त साहाय्यता निधीत जमा करावी.
Udayanraje Bhosale
Udayanraje Bhosaleesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: राज्यात विविध ठिकाणी उद्‍भ‍वलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विजयादशमीचा सीमोल्लंघन सोहळा साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिली, तसेच शासनाने यंदाचा निधी पूरबाधितांच्या मदत कार्यासाठी परस्पर वर्ग करावा. जनतेनेही माणुसकीच्या भावनेतून शक्य असेल ती मदत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत करावी, असे आवाहन खासदार भोसले यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Udayanraje Bhosale
rain
district
city
Maharashtra Politics
flood hit villages
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com