Satara Shivaji Maharaj Museum: 'साताऱ्यातील शिवाजी महाराज संग्रहालयात आणखी तीन दालने'; ऐतिहासिक खजिना लवकरच खुला हाेणार..

सातारा: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास जपून नवीन पिढीसमोर आणत मोलाचे योगदान देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात आणखी नवीन तीन दालने शिवप्रेमींसाठी सज्ज होत आहेत. चित्र, वस्त्र व संकीर्ण यांचा समावेश असलेल्या या दालनांमध्ये सन १६०० ते १८०० च्या शतकातील ऐतिहासिक खजिना जवळून पाहता येणार आहे. हे दालन येत्या महिनाभरात सुरू होणार आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे दोन वर्षांपूर्वी नूतनीकरण झाले. संग्रहालयात पहिल्या टप्प्यात तख्त, शस्त्र, नाणी दालन, आर्ट गॅलरी खुली करण्यात आली. आता पुढच्या टप्प्यात चित्र, वस्त्र व संकीर्ण ही तीन दालने लवकरच खुली केली जाणार आहेत. युनेस्कोने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना मराठा मिलिटरी लँडस्केप या थीम अंतर्गत जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. याचबरोबर नव्याने तयार केलेल्या वस्त्र दालनात पैठणी, अंगरखे, चिलखत, कापडी, पगड्या, फेटे आहेत, तर संकीर्ण दालनात शिल्प, तांब्याची भांडी, किल्ल्यांची कुलपे, तलवार, मूर्ती पाहता येणार आहेत. चित्र दालनात मिनीजर पेंटिंग, भित्तिचित्रे, ग्लास पेंटिंग, पारदर्शक चित्रे, पेन्सिल स्केच असा विविध ऐतिहासिक ठेवा या दालनात पाहावयास मिळणार आहे..किल्ल्यांचे दालन आकर्षकमहाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिल्लेरी, लोहगड, सालोर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आणि खदिरी या ११ किल्ल्यांचा समावेश आहे, तसेच तमिळनाडूतील जिंजी या किल्ल्याचाही समावेश आहे. १२ किल्ल्यांचे प्रतिकृती असलेले दालन शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात नव्याने तयार करण्यात आले आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात अनेक पुरातन वस्तूंचा संग्रह करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत नव्याने चित्र, वस्त्र आणि संकीर्ण ही दालने सुरू होणार आहेत. याचबरोबर इतिहासप्रेमींना ऐतिहासिक वस्तू, किल्ल्यांच्या प्रतिकृती पाहता येणार आहेत. त्यामुळे जास्तीतजास्त नागरिकांनी संग्रहालयाला भेट द्यावी.प्रवीण शिंदे, अभिरक्षक, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.