सातारा

Satara Shivaji Maharaj Museum: 'साताऱ्यातील शिवाजी महाराज संग्रहालयात आणखी तीन दालने'; ऐतिहासिक खजिना लवकरच खुला हाेणार..

Tourism boost in Satara due to Shivaji Museum development: छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे दोन वर्षांपूर्वी नूतनीकरण झाले. संग्रहालयात पहिल्या टप्प्यात तख्त, शस्त्र, नाणी दालन, आर्ट गॅलरी खुली करण्यात आली. आता पुढच्या टप्प्यात चित्र, वस्त्र व संकीर्ण ही तीन दालने लवकरच खुली केली जाणार आहेत.
Three new galleries coming up at the Shivaji Maharaj Museum in Satara to display rare Maratha-era artifacts and historical treasures.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास जपून नवीन पिढीसमोर आणत मोलाचे योगदान देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात आणखी नवीन तीन दालने शिवप्रेमींसाठी सज्ज होत आहेत. चित्र, वस्त्र व संकीर्ण यांचा समावेश असलेल्या या दालनांमध्ये सन १६०० ते १८०० च्या शतकातील ऐतिहासिक खजिना जवळून पाहता येणार आहे. हे दालन येत्या महिनाभरात सुरू होणार आहे.

