Satyajit Patankar: आरेला कारे म्हणण्याची ताकद ठेवा : सत्यजितसिंह पाटणकर; म्हाईंगडेवाडी ग्रामस्थांचा भाजपमध्ये प्रवेश

ढेबेवाडी : डोंगरातील माणूस स्वाभिमानी आणि चिवट आहे. कितीही दमदाट्या झाल्या असल्या, तरी आपण काही पाकिस्तानातून आलेलो नाही. आरेला कारे म्हणण्याची ताकद आपल्यातही आहे, असा इशारा जिल्हा बॅंकेचे संचालक सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी दिला. म्हाईंगडेवाडी (जिंती, ता. पाटण) येथील ग्रामस्थांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ नेते हिंदुराव पाटील अध्यक्षस्थानी होते. .Karad Crime:'जखिणवाडीतील खूनप्रकरणी पाच जण पोलिसांच्या ताब्यात'; दाेन अल्पवयीन मुलांचा समावेश.श्री. पाटणकर म्हणाले, ''डोंगर कपारीतील या छोट्याशा गावातील नागरिकांनी आज विकासाच्या जाणिवेतून केलेला भाजप पक्ष प्रवेश तालुक्यात सकारात्मक दृष्टिकोन वाढविण्याबरोबरच नव्या क्रांतीची सुरुवात ठरेल. गेल्या दहा वर्षांत जनतेला नेत्याकडून फक्त आश्वासने दिली. मंत्री झाले, तरीही प्रश्न सुटत नसतील तर, त्यांची प्रश्न सोडवायची क्षमता संपली आहे..'' हिंदुराव पाटील म्हणाले, ''दमबाजी आणि दहशतीचे राजकारण मोडून राजकारणाला शिस्त लावण्याचे काम करतो आहोत. सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठीच भाजपमध्ये गेलो आहाेत. नुकतीच माझ्यासह सत्याजितसिंह पाटणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विकासकामांबाबत चर्चा केली.''.Prabhakar Deshmukh: शरद पवारांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय: प्रभाकर देशमुख; वाईट प्रवृत्ती विरुद्ध लढण्याचा मी निर्णय घेतलाय... माजी सरपंच उमेश चव्हाण, आनंदा कदम, शशिकांत डिसले, दीपकराव महाडिक, प्रतापराव देसाई आदींनी मनोगत व्यक्त केले. गणेश यादव, रमेश मोरे, शिवाजी पवार, गीतांजली काळे, नितीन पाटील, जयश्री पाटील, रामभाऊ साळुंखे, आत्माराम कदम, सुभाष ढेब, सोमनाथ पाटील, सुभाष पाटील, सुरेंद्र जाधव, अंकुश मोंडे, सदाभाऊ साळुंखे, ग्रामस्थ उपस्थित होते. उमेश चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. सचिन जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. आनंदा कदम व ग्रामस्थांनी स्वागत केले. लक्ष्मण डिसले यांनी आभार मानले.