Satara News: 'सत्यशोधक समाज संघटनेची साताऱ्यात झेंडा मिरवणूक'; छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन

Historic Spirit Revived: राजवाडा येथील छत्रपती प्रतापसिंह महाराज हायस्कूलपासून मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. यावेळी थोर नेत्यांचा जयघोष करण्यात आला. जिजाऊ वंदना म्हणून मिरवणुकीच्या कार्यक्रमास सुरुवात होईल. मिरवणूक मोती चौकातून पुढे मार्गस्थ झाली.
Members of Satyashodhak Samaj during the flag procession in Satara, paying tribute at Shivaji Maharaj’s statue.

सातारा: शिवछत्रपतींचा दुसरा शाक्त राज्याभिषेक आणि सत्यशोधक समाज यांच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने सत्यशोधक समाज संघटनेने आज साताऱ्यात झेंडा मिरवणूक काढून पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले.

