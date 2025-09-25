Satara News: 'सत्यशोधक समाज संघटनेची साताऱ्यात झेंडा मिरवणूक'; छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन

सातारा: शिवछत्रपतींचा दुसरा शाक्त राज्याभिषेक आणि सत्यशोधक समाज यांच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने सत्यशोधक समाज संघटनेने आज साताऱ्यात झेंडा मिरवणूक काढून पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.राजवाडा येथील छत्रपती प्रतापसिंह महाराज हायस्कूलपासून मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. यावेळी थोर नेत्यांचा जयघोष करण्यात आला. जिजाऊ वंदना म्हणून मिरवणुकीच्या कार्यक्रमास सुरुवात होईल. मिरवणूक मोती चौकातून पुढे मार्गस्थ झाली. यावेळी छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील आदी महामानवांचा जयजयकार करण्यात आला..मिरवणूक पोवई नाक्यावर आल्यावर अनेक मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या मिरवणूकीत रयत शिक्षण संस्थेतून निवृत्त झालेले शिक्षक व सेवकांचा मोठा सहभाग होता. यामध्ये सुधाकर शिंदे, प्राचार्य दिलीप घोरपडे, प्राचार्य शहाजी डोंगरे, ग्रंथपाल सदशिव गोडसे, वसंतराव जाधव, हणमंतराव पवार, संजय घाडगे, डॉ. दीपक माने, प्रा. पांडुरंग पाटील, प्रा. डॉ. संजय यादव, राजेंद्र कांबळे, .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.श्री. भिसे सर, राजन कुंभार, भानुदास गायकवाड, भरत लोकरे, संजय कर्पे, निवृत्त उपजिल्हाधिकारी वाल्मिक झाडगे, प्रा. डी. बी. जाधव. प्रा. भास्कर कदम, जनार्दन घाडगे, शाहीर श्रीरंग रणदिवे, उदय चव्हाण, निरंजन फरांदे, प्रकाश खटावकर, डॉ. दीपक माने, किरण कदम, राजन कुंभार आदी समाज संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.