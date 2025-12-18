सातारा

फलटण शहराला बिहार होण्यापासून वाचवा : रामराजे नाईक-निंबाळकर; अशी प्रवृत्ती हद्दपार करण्यासाठी नेमकं काय म्हणाले?

Maharashtra politics Phaltan city Election Speech: फलटण शहराच्या विकासासाठी शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहण्याचे रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे आवाहन
Ramraje Naik-Nimbalkar addressing voters during an election rally in Phaltan.

Ramraje Naik-Nimbalkar addressing voters during an election rally in Phaltan.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : शहरात गुंडगिरी, दहशतीचे वातावरण निर्माण करून फलटणचे बिहार करण्याचा काहींचा प्रयत्न असून, ही प्रवृत्ती हद्दपार करण्यासाठी शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहा, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Shiv Sena
Bihar
attack
district
Ramraje Naik Nimbalkar
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com