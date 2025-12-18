फलटण शहराला बिहार होण्यापासून वाचवा : रामराजे नाईक-निंबाळकर; अशी प्रवृत्ती हद्दपार करण्यासाठी नेमकं काय म्हणाले?

फलटण : शहरात गुंडगिरी, दहशतीचे वातावरण निर्माण करून फलटणचे बिहार करण्याचा काहींचा प्रयत्न असून, ही प्रवृत्ती हद्दपार करण्यासाठी शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहा, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ ब्राह्मण गल्ली येथील सभेत ते बोलत होते. या वेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर, सत्यजित घोरपडे, संतोष बिचुकले व मान्यवर उपस्थित होते..रामराजे म्हणाले, ‘‘आमच्या कुटुंबाने फलटणच्या राजकारणात उतरण्यापूर्वी तालुक्याची परिस्थिती वेगळी होती. आम्ही तिघा भावांनी नगरपालिकेपासून राजकारणाला सुरुवात केली. त्यानंतर विधानसभा आणि राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला. मला मिळालेल्या पदाचा वापर करून धोम-बलकवडीचे पाणी, एमआयडीसी आणली. शहराला अजून २० वर्षे पाणी कमी पडणार नाही. मागील अनेक वर्षांपासून शहरात प्रशासक होते. त्या अधिकाऱ्यांवर दबाव कोण होते. तुम्ही काय केले ते सांगा. आयत्या पिठावर रेगोट्या मारण्याचे काम केले नाही.’’.डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात पोलिस खरं खोटं याचा तपास करतील. मात्र, या प्रकरणानंतर फलटणचे नाव बदनाम झालंय. समोर महिला बसलेल्या आहेत, त्यांच्या माहेरवरून सुद्धा फोन आले असतील कसलं हे फलटण, अशा प्रकारची विचारणा झाली असेल. मात्र अन्याय सहन करणारा हा अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा जास्त दोषी असतो. तुमच्या मागे मी आहे, घाबरू नका, असे आवाहन केले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !. रघुनाथराजे यांनी डॉक्टर युवतीच्या मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख करत सांगितले, की फलटण हे सईबाई महाराणींचे गाव आहे. या गावाला अशा दुर्दैवी घटनांमुळे ओळखले जाणे चुकीचे आहे, तसेच फलटण, जाधववाडी, कोळकीचा विकास झाला असून, मलटणचा विकास स्थानिक नेत्यांच्या द्वेषपूर्ण राजकारणामुळे खुंटल्याचा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.