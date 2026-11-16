Sayaji Shinde: 'अदानी हटाव, तारळे खोरे बचाव'; सयाजी शिंदेंचा थेट इशारा, कंपनीविरोधात पोलिसांत नऊ पानांची तक्रार

-सचिन शिंदेकऱ्हाड: सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले गाव, निसर्गाच्या सान्निध्यात जगणारा शेतकरी आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली पर्यावरणाची श्रीमंती... असं सारं विकासाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त होणार असेल, तर आपण गप्प बसायचं नाही, असा निर्धार करत अभिनेते सयाजी शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी आज तारळी धरण परिसरात ‘अदानी हटाव, तारळे खोरे बचाव’चा नारा दिला. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...तारळी पंप स्टोरेजसह सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतील प्रस्तावित २३ प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी संघटित लढा उभारण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. प्रकल्प हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. पाटण तालुक्यातील तारळी धरणावरील असलेल्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या कामाची अभिनेते सयाजी शिंदे आणि विवेकानंद पाटील यांनी पाहणी केली. त्यानंतर धरणाच्या पायथ्याशी झालेल्या सभेत त्यांनी प्रकल्पाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. बाळासाहेब सपकाळ, ॲड. सिद्धेश पवार, सखाराम सपकाळ, नवनाथ माने, विठ्ठल खरात, भानुदास सावंत, राजाराम सपकाळ यांच्यासह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते..तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाची मूळ किंमत पाच हजार ६७५ कोटी रुपये असताना राज्य वन्यजीव संवर्धन निधीसाठी प्रकल्पाची किंमत केवळ ५६.७५ कोटी रुपये दाखवल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. खर्चातील या तफावतीवरून प्रकल्पाच्या आर्थिक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच आता पर्यावरणीय नुकसानीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे आणि पाटील यांनी प्रकल्पस्थळाला भेट देत आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली..सयाजी शिंदे म्हणाले, ‘‘तारळी प्रकल्पात अदानी कंपनीने मोठी फसवणूक केली आहे. दुर्दैवाने वन विभाग, सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नॅशनल वाइल्ड लाइफ बोर्डाची परवानगी नसताना येथील काम सुरू होणे शक्य नव्हते. मात्र, प्रत्यक्षात ८० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. या काळात झाडे, पक्षी आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. पर्यावरणाची हानी होत असताना गप्प बसून चालणार नाही. पर्यावरणाला महत्त्व देणारे कायदे भविष्यात अस्तित्वात आले पाहिजेत. त्यासाठी सर्वांनी संघटितपणे लढा उभारण्याची गरज आहे. याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करणार आहोत.’’.विवेकानंद पाटील म्हणाले, ‘‘फायद्याचे आणि मोठे प्रकल्प गुजरातला दिले जात आहेत, तर पर्यावरणाचे नुकसान करणारे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या माथी मारले जात आहेत. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान अजून जागा आहे. येणाऱ्या काळात जनतेने पेटून उठले पाहिजे. सह्याद्रीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांत २३ प्रकल्प आणले जात आहेत. प्रकल्प पूर्णपणे हटवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. या प्रकल्पामुळे सह्याद्री व्याघ्रतील वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती आहे. भविष्यात परिसरात वाघही राहणार नाहीत.’’.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.पोलिसात नऊ पानांची तक्रारतारळी प्रकल्पावर एल्गार केल्यानंतर सयाजी शिंदे, विवेकानंद पाटील व सहकाऱ्यांनी थेट पोलिस ठाणे गाठले. त्यावेळी तेथे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज पवार यांना त्यांनी संबंधित कंपनीविरोधात नऊ पानांची तक्रार दिली. त्यामध्ये ‘फसवणूक झाली असून, त्याचा तपास करून गुन्हा दाखल करा,’ अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.