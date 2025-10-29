माेठी बातमी! साताऱ्यात ‘शिक्षण’ची वरिष्ठ सहाय्यक लाचप्रकरणी जाळ्यात; प्रस्ताव मंजुरीसाठी २५ हजारांची मागणी..

सातारा: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहाय्यकास २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पकडले आहे. वैशाली शंकर माने (वय ४०, रा. सातारा) असे संशयिताचे नाव आहे..Karad News : कऱ्हाड दक्षिणमधील ज्येष्ठ नेते जयसिंगराव पाटील यांचे निधन .या प्रकरणातील तक्रारदार हे सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. त्यांच्या २४ वर्षांच्या सेवा कालावधीची पूर्ण निवड श्रेणी प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे दाखल होता. या प्रस्तावास मंजुरी देण्यासाठी आदेश काढून घेण्याच्या कारणावरून माने यांनी तक्रारदारांकडून २५ हजार रुपयांची लाच मागणी केली होती..तक्रारदारांनी याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार एसीबीच्या सातारा पथकाने पडताळणी करून सापळा रचला. त्यामध्ये माने यांना लाच स्वीकारल्यावर पकडण्यात आले..Satara Doctor Women Case: महिला डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर लास्ट सीन? पुरावा नष्ट केला? | Sakal News.याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निरीक्षक सुनील पाटील तपास करत आहे. पुणे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे उपअधीक्षक दयानंद गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभागी होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.