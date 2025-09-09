सातारा

Pune-Bangalore Highway: पुणे- बंगळूर महामार्गावरील सेवा रस्ता खचला: आनेवाडी टोलनाक्यानजीक परिस्थिती; प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

Pune-Bengaluru Highway Trouble: यंदा मॉन्सूनच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील सेवा रस्ता अनेक ठिकाणी खचला आहे. काही ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने वाहन चालकांना अंदाज येत नाही.
Collapsed service road near Anewadi toll plaza on Pune-Bengaluru highway sparks safety concerns.

Collapsed service road near Anewadi toll plaza on Pune-Bengaluru highway sparks safety concerns.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आनेवाडी : पुणे- बंगळूर महामार्गावर असणाऱ्या आनेवाडी टोल नाक्यानजीक सेवा रस्ता एका बाजूने खचला आहे. याकडे मागील काही महिन्यांपासून महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले असून, आनेवाडी बाजूकडून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Satara
pune
accident
toll plaza
Pune Bangalore National Highway
district
Asian highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com