Pune-Bangalore Highway: पुणे- बंगळूर महामार्गावरील सेवा रस्ता खचला: आनेवाडी टोलनाक्यानजीक परिस्थिती; प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

आनेवाडी : पुणे- बंगळूर महामार्गावर असणाऱ्या आनेवाडी टोल नाक्यानजीक सेवा रस्ता एका बाजूने खचला आहे. याकडे मागील काही महिन्यांपासून महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले असून, आनेवाडी बाजूकडून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.यंदा मॉन्सूनच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील सेवा रस्ता अनेक ठिकाणी खचला आहे. काही ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने वाहन चालकांना अंदाज येत नाही. त्यामुळे दररोज किरकोळ अपघात होत असतात. त्यामध्ये दुचाकी चालकांची संख्या अधिक आहे. टोल नाक्याहून आनेवाडी गावात आत येतानाच डाव्या बाजूला रस्ता खचला, तसेच आतल्या बाजूने देखील खचून मोठे भगदाड पडल्याने त्या ठिकाणी वाहन आल्यास तो रस्ता कधीही ढासळून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे..स्थानिकांनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित विभागाने या ठिकाणी तात्पुरते काम दाखवून खड्याच्या बाजूला खडी टाकली होती. मात्र, होऊन गेलेल्या पावसात ती पडून आता फार मोठे भगदाड पडले आहे. इतकी मोठी गंभीर परिस्थिती असूनही संबंधित विभाग कोणत्याही प्रकारे इकडे लक्ष देत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे, .अनेक वाहनचालक रात्रीच्या वेळी येथे वाहने थांबवत असतात. या ठिकाणी जवळपास वीस फुटांचा खड्डा असून, पडलेल्या भगदाडात नक्कीच एखादे वाहन पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येथील संरक्षक बार देखील पडण्याच्या स्थितीत आहेत. पाइप देखील पावसामुळे वाहून गेल्या आहेत. जर आता येथे कोणतीही गंभीर घटना घडली, तर याला जबाबदार कोण असा सवाल व्यक्त होत आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.महामार्ग प्राधिकरणाने खचलेल्या रस्त्याचे काम करावे, तसेच खड्डेही बुजविण्यात यावे. अन्यथा रास्ता रोको करण्यात येईल.- मच्छिंद्र मुळीक, स्थानिक