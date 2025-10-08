सातारा

Karad News:'कोपर्डे हवेली गटात माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना धक्का'; मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेकांचा भाजपमध्ये प्रवेश

Political Shift in Satara: नेत्यांनी आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.
Manoj Ghorpade with new BJP entrants from Koparde Haweli group; a political setback for former minister Balasaheb Patil.

काशीळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोपर्डे जिल्हा परिषद गटातील अनेक मातब्बर नेत्यांनी आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

