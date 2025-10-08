Karad News:'कोपर्डे हवेली गटात माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना धक्का'; मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेकांचा भाजपमध्ये प्रवेश

काशीळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोपर्डे जिल्हा परिषद गटातील अनेक मातब्बर नेत्यांनी आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. .पार्लेचे माजी सरपंच राहुल पाटील, शहापूर सोसायटीचे अध्यक्ष दत्तात्रय शेलार, सह्याद्री कारखान्याचे कामगार नेते नवनाथ पाटील, पैलवान जालिंदर चव्हाण, भास्कर पाटील, शहापूर माजी उपसरपंच राजेंद्र शेलार, शिरवडे सोसायटीचे माजी अध्यक्ष राजन पाटील, यशवंतनगरचे सूरज करांडे, नडशीचे गणेश थोरात, कोपर्डेचे विवेक चव्हाण, .सुर्ली सोसायटीचे माजी अध्यक्ष अस्लम शिकलगार, पार्ले सोसायटीचे माजी अध्यक्ष प्रल्हाद नलावडे, माजी संचालक पांडुरंग पाटील, संचालक सुनील नलावडे, शिरवडेचे अनिल डुबल, कोपर्डेचे शुभम चव्हाण, सैदापूरचे अमोल जाधव, पार्लेचे शेखर नलावडे, जयवंत नलावडे, शशिकांत नलावडे, हेमंत पाटील, प्रदीप पाटील नित्यानंद सागरे आदींनी मुंबई येथील भाजपमध्ये प्रवेश केला..\rयावेळी संयोजक महेश जाधव, मंडल अध्यक्ष तुकाराम नलावडे, माजी पंचायत समिती सदस्य संजय घोरपडे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष अॅड. विशाल शेजवळ, खटाव-माण कारखान्याचे संचालक अमोल पवार, महेश चव्हाण, सतीश चव्हाण, श्री. बोराटे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.