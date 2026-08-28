Shaktipeeth Highway: ‘एक इंचही जमीन देणार नाही!’ शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात मायणीत शेतकरी आक्रमक; मोठ्या आंदोलनाची तयारी

मायणी : येथून जाणारा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरुद्धच्या राज्यव्यापी आंदोलनाची ठिणगी मायणी-शिंदेवाडा येथे पडली. जिल्ह्यात प्रथमच शक्तिपीठ महामार्गास विरोध करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीची नुकतीच संघर्ष सभा पार पडली. या सभेत महामार्गाला एक इंचही जमीन न देण्याचा महिला व शेतकऱ्यांनी एकमुखाने निर्धार व्यक्त केला..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.यावेळी शक्तिपीठ संघर्ष समिती सांगलीचे ॲड. दीपक लाड, स्वाभिमानीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल पवार, सरपंच प्रतिनिधी रणजित माने, डॉ. विकास देशमुख, दीपक कणसे, सुनील भिसे, रामभाऊ शिंदे, दत्तात्रय शिंदे, गोरख शिंदे, संताजी शिंदे, अविनाश शिंदे, शांताराम देशमुख, हणमंत शिंदे, बाळासाहेब शिंदे, किसन शिंदे, शिवाजी शिंदे, मनोज भिसे, मोहन भिसे आदी उपस्थित होते..या वेळी ॲड. दीपक लाड म्हणाले, ‘‘बापजाद्यांची जमीन कुणाच्या स्वप्नासाठी देणार नाही. कुणाच्यातरी अवाजवी स्वप्नांसाठी आमची जमीन आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही. ही जमीन वाचवण्यासाठी वेळप्रसंगी संघर्षाची तयारी आहे; पण एक इंचही जागा देणार नाही.’’ अनिल पवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष, रणरागिणींचा आक्रमक पवित्रा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीची वज्रमूठ झाली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग पूर्णपणे बंद पाडण्यासाठी आजूबाजूच्या सर्व गावांतील नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे,’’ असे आवाहन करण्यात आले..ॲड. हिम्मत देशमुख यांनी आगामी मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. काही भागांतील सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले, तरी संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचे सातारा मराठा सेवा संघाचे उपाध्यक्ष डॉ. विकास देशमुख यांनी सांगितले. यावेळी मायणी व शिंदेवाडा परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणारशक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावाला विरोध अधिक तीव्र करण्यासाठी शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिकांच्या हितावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी कार्यालय अथवा तहसीलदार कचेरीवर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासाठी परिसरातील शेतकरी, नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्याची तयारी सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.