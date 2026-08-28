सातारा

Shaktipeeth Highway: ‘एक इंचही जमीन देणार नाही!’ शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात मायणीत शेतकरी आक्रमक; मोठ्या आंदोलनाची तयारी

Mayani Farmers Intensify Protest Against Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गाला ठाम विरोध; मायणी-शिंदेवाड्यात शेतकरी, महिला आणि संघटनांची एकजूट, जमीन वाचवण्यासाठी मोठ्या आंदोलनाची हाक
Mayani Farmers Intensify Protest Against Shaktipeeth Highway Vow To Protect Land And Plan March To Prantadhikari Office

Mayani Farmers Intensify Protest Against Shaktipeeth Highway Vow To Protect Land And Plan March To Prantadhikari Office

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सकाळ वृत्तसेवा
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मायणी : येथून जाणारा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरुद्धच्या राज्यव्यापी आंदोलनाची ठिणगी मायणी-शिंदेवाडा येथे पडली. जिल्ह्यात प्रथमच शक्तिपीठ महामार्गास विरोध करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीची नुकतीच संघर्ष सभा पार पडली. या सभेत महामार्गाला एक इंचही जमीन न देण्याचा महिला व शेतकऱ्यांनी एकमुखाने निर्धार व्यक्त केला.

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