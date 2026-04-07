Shaktipeeth Highway Route Change : 'शक्तिपीठ' महामार्गाचा मार्ग बदलला; माण–खटावमधून जाणार, शिखर शिंगणापूर-गोंदवलेही जोडले जाणार

सातारा : राज्यातील विविध भागांतून झालेल्या विरोधानंतर 'शक्तिपीठ' महामार्गाचा मार्ग बदलण्यात (Shaktipeeth Highway Route Revised) आला असून, सुधारित आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या बदलामुळे सातारा जिल्ह्याचा समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग माण आणि खटाव तालुक्यांतून जाणार असून, शिखर शिंगणापूर आणि गोंदवले बुद्रुक ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे या मार्गाशी जोडली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्गाचा नकाशा बदलला! आता सातारा जिल्ह्यातील 'या' भागातून सुसाट धावणार गाड्या; जयकुमार गोरेंनी दिली महत्त्वाची अपडेट.राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडण्यासाठी 'शक्तिपीठ' महामार्ग उभारण्याची योजना आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन कोकणातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. सुरुवातीच्या आराखड्यानुसार हा मार्ग सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा होता आणि १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. मात्र, विविध ठिकाणी झालेल्या विरोधामुळे मार्गात बदल करण्यात आला..दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने १ एप्रिल रोजी सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. नव्या मार्गानुसार हा महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून साताऱ्यात प्रवेश करेल. माण तालुक्यानंतर खटाव तालुक्यातील काही गावांमधून तो पुढे सांगली जिल्ह्याकडे जाईल. नेमका मार्ग कोणत्या गावांमधून जाणार हे अद्याप अंतिम झालेले नाही. मात्र, काही गावांचा प्राथमिक समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..संभाव्य गावांचा समावेशमाण तालुका : कारखेल, परळी, खडकी, वरकुटे-म्हसवड, वाकी, दिवड, धामणी, गटेवाडी, वडजल, कुकुडवाडखटाव तालुका : कान्हरवाडी, हिवरवाडी, पडळ, कानकात्रे, अनफळे, मायणी.तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा दुवाया महामार्गामुळे माण तालुक्यातील शिखर शिंगणापूर आणि गोंदवले बुद्रुक ही प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. महामार्गापासून शिखर शिंगणापूर सुमारे ४५ किलोमीटर, तर गोंदवले बुद्रुक सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर राहणार असल्याची माहिती आहे..महामार्गाची लांबी आणि वैशिष्ट्येसुधारित आराखड्यानुसार 'शक्तिपीठ' महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८५६ किलोमीटर असेल. पूर्वीच्या आराखड्याच्या तुलनेत सुमारे ५४ किलोमीटरने वाढ झाली आहे. हा महामार्ग १३ तालुक्यांतून आणि अंदाजे ४० गावांतून जाणार आहे. अंतर वाढल्याने प्रकल्पाच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पात सहा बोगद्यांचा समावेश असून, एकूण २१ धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील अंतिम मार्ग आणि गावांची निश्चिती अद्याप प्रलंबित आहे.