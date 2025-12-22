सातारा

Shalinitai Patil: 'शालिनीताई पाटील यांना अखेरचा निरोप'; सातारारोड येथे अंत्यसंस्कार, सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण!

Political and social leaders mourn Shalinitai Patil: शालिनीताई पाटील यांना अखेरचा निरोप; सर्वपक्षीय नेत्यांनी अर्पण केली श्रद्धांजली
All-Party Leaders Attend Final Rites of Shalinitai Patil

All-Party Leaders Attend Final Rites of Shalinitai Patil

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारारोड : माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांना आज अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यांच्या पार्थिवावर येथील वसना नदीकाठी स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता. दरम्यान, त्यांच्या जाण्याने जिल्ह्यासह राज्याच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, त्यांचे कार्य पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणे, हीच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरेल, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

Loading content, please wait...
Satara
political
funeral
Tribute
district
Dr. Shalinitai Patil
funeral service challenges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com