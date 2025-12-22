Shalinitai Patil: 'शालिनीताई पाटील यांना अखेरचा निरोप'; सातारारोड येथे अंत्यसंस्कार, सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण!

सातारारोड : माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांना आज अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यांच्या पार्थिवावर येथील वसना नदीकाठी स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता. दरम्यान, त्यांच्या जाण्याने जिल्ह्यासह राज्याच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, त्यांचे कार्य पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणे, हीच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरेल, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे वृद्धापकाळाने काल दुपारी निधन झाले. आज सकाळी त्यांचे पार्थिव येथे आणण्यात आले आणि चंद्रकांत वसंतरावदादा पाटील विद्यालयाच्या प्रांगणात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले..याप्रसंगी राजेंद्र पाटील, विजया भोगले-पाटील, शोभा शिर्के यांच्यासह सुना, जावई, नातवंडे व कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. याठिकाणी राजमाता कल्पनाराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी, तसेच फाळके कुटुंबातील सर्व सदस्य, नातेवाईक, ग्रामस्थांनी अंत्यदर्शन घेतले आणि श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर सुरू झालेली अंत्ययात्रा विद्यालयाच्या जवळील घराच्या आवारातील सत्यशोधक ज्योत्याजीराव फाळके यांच्या पुतळ्याकडे आणि तेथून पुढे पाडळी गावातून वसना नदीकाठी स्मशानभूमीत पोचली. .याठिकाणी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार विशाल पाटील, खासदार नितीन पाटील, आमदार महेश शिंदे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, माजी आमदार सदाशिव सपकाळ, सुनील माने, राजेंद्र शेलार, सुनील खत्री, सुधीर पवार, जगन्नाथ शिंदे, बबनराव कांबळे, नंदकुमार निकम, दिनेश बर्गे, बंडा शिर्के, प्रदीप कदम, नवनाथ फडतरे आदींसह सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी आदरांजली अर्पण केली. डॉ. शालिनीताई पाटील यांच्या जाण्याने आपण पोरके झालो आहोत. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.जिल्ह्यासह राज्याच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. राज्याच्या राजकारणातील धुरंधर व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे. त्यांचा आदब, दरारा होता. त्या स्पष्टवक्त्या होत्या. परखड स्वभावात त्यांनी कधीच तडजोड केली नाही. सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे कार्य पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणे, हीच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरेल, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी डॉ. शालिनीताई पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाले. या वेळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह शासकीय अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.