Mhaswad Politics: 'म्हसवडला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने फुंकले रणशिंग'; नगराध्यक्षपदाची प्रा. कविता म्हेत्रे यांना उमेदवारी

म्हसवड : पालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे नगराध्यक्ष पदासह नगरसेवक पदाच्या सर्व २० जागा लढविण्यात येणार आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी पक्षाच्या महिला प्रवक्त्या प्रा. कविता म्हेत्रे यांना उमेदवारी देण्यात आली असल्याची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अभयसिंह जगताप यांनी केली. लवकरच इतर उमेदवारांची नावे जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. जगताप म्हणाले, ''शरद पवार यांना मानणारा वर्ग म्हसवड परिसरात मोठा आहेच. याशिवाय प्रा. कविता म्हेत्रे यांनी यापूर्वी म्हसवड पालिकेत विरोधी पक्षनेत्या म्हणून काम करताना त्यांनी आपली विशेष ओळख निर्माण केली आहे. त्यांना समाजकारणासह राजकारणाचाही दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता असलेल्या म्हेत्रे यांनाच नगराध्यक्ष पदासाठी उतरवण्यात येणार आहे.

सामान्य वर्गाला न्याय देण्यासाठीच आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत. महाविकास आघाडीत जे घटक पक्षांसोबत घेणाचाही विचार केला आहे. त्यांच्या मागणीनुसार जागाही दिल्या जाणार आहेत. कोणी आमच्या सोबत आले तर त्यांना सोबत घेऊन, अन्यथा आमचा एकला चलोचा नारा आहे.''

यावेळी प्रा. म्हेत्रे म्हणाल्या, ''नगराध्यक्षपदी जरी एखादी महिला विराजमान होणार असली तरी ती महिला नामधारी अन् पतीच कारभारी अशी परिस्थिती आजवर येथे पाहावयास मिळाली आहे, हे चित्र बदलण्यासाठीच मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली असून, महिलांचा सन्मान अन् स्वाभिमान जोपासण्याचे काम आमच्या पक्षाकडून निश्चितपणे केले जाईल.''