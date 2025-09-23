सातारा

Satara Navratri festival:'घटस्थापनेने शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ'; अंबाबाईचा उदो उदो, सप्‍तधान्‍य पेरून पहिली माळ अर्पण

यंदाही प्रथा आणि परंपरेनुसार किल्‍ले प्रतापगड, किल्‍ले अजिंक्‍यतारा, जलमंदिर, औंध, किन्‍हई येथील साखरगड निवासिनी, मांढरदेवच्‍या काळुबाई, पोवईनाका फोडजाई, देऊर येथील मुधाई मंदिरात, ओझर्डे येथील पद्मावती, हुमगाव येथील हुमजाई, आसले येथील श्री. भवानीमाता आदी पुरातन आणि शिवकालीन मंदिरांतही घटस्‍थापनेने नवरात्राला सुरुवात झाली.
Devotees sowing saptadhanya and offering the first garland to Goddess Ambabai during Ghatasthapana at Kolhapur.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : भक्ती- शक्तीचे प्रतीक असणाऱ्या आदिशक्‍तीच्‍या नवरात्राला जिल्ह्यात, तसेच घराघरांत मोठ्या भक्तिभावाने सोमवारी सुरुवात झाली. पुरातन आणि शिवकालीन मंदिरांसह इतर ठिकाणी प्रथेप्रमाणे घटस्थापना झाल्‍यानंतर होणाऱ्या आराधनेमुळे जिल्‍हा आदिशक्‍तीमय होण्‍यास सुरुवात झाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत सार्वजनिक मंडळांच्‍या दुर्गामूर्ती ढोलताशांच्‍या गजरात प्रतिष्ठापनेसाठी मंडपात नेण्‍यासाठी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती.

