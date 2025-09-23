सातारा : भक्ती- शक्तीचे प्रतीक असणाऱ्या आदिशक्तीच्या नवरात्राला जिल्ह्यात, तसेच घराघरांत मोठ्या भक्तिभावाने सोमवारी सुरुवात झाली. पुरातन आणि शिवकालीन मंदिरांसह इतर ठिकाणी प्रथेप्रमाणे घटस्थापना झाल्यानंतर होणाऱ्या आराधनेमुळे जिल्हा आदिशक्तीमय होण्यास सुरुवात झाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत सार्वजनिक मंडळांच्या दुर्गामूर्ती ढोलताशांच्या गजरात प्रतिष्ठापनेसाठी मंडपात नेण्यासाठी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.नवरात्रीच्या तयारीला गेल्या काही दिवसांपासून सातारा शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत वेग आला होता. तयारी पूर्ण झाल्यानंतर सोमवारी प्रत्येक जण घटस्थापनेच्या कामात गुंतला होता. सोमवारी घटस्थापना केल्यानंतर सप्तधान्य पेरून पहिली माळ अर्पण केल्यानंतर नवरात्राला सुरुवात झाली. यंदाही प्रथा आणि परंपरेनुसार किल्ले प्रतापगड, किल्ले अजिंक्यतारा, जलमंदिर, औंध, किन्हई येथील साखरगड निवासिनी, मांढरदेवच्या काळुबाई, पोवईनाका फोडजाई, देऊर येथील मुधाई मंदिरात, ओझर्डे येथील पद्मावती, हुमगाव येथील हुमजाई, आसले येथील श्री. भवानीमाता आदी पुरातन आणि शिवकालीन मंदिरांतही घटस्थापनेने नवरात्राला सुरुवात झाली..नवरात्रानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन आगामी नऊ दिवस मंदिरांसह इतर ठिकाणी करण्यात आले आहे. शहरात विविध ठिकाणी रास दांडिया, गरबा नृत्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. रात्री उशिरापर्यंत ढोलताशांच्या गजरात दुर्गामूर्ती आई राजा उदो उदो असा, जयघोष करत प्रतिष्ठापनेसाठी मंडळाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी नेत होते. आदिशक्तीच्या जागरामुळे संपूर्ण जिल्हा आदिशक्तिमय होण्यास सुरुवात झाली आहे..‘आदिशक्ती’च्या उत्सवास प्रारंभकऱ्हाड ः ‘दुर्गा माता की जय, अंबामाता की जय...’चा जयघोष करत, वाजत-गाजत, फटाक्यांची आतषबाजी अन् ढोल-ताशांच्या गजरात शहर व परिसरातील नवरात्रोत्सव मंडळांनी मिरवणुकीद्वारे दुर्गादेवी मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. यावेळी भक्ती-शक्तीचा उत्सव आणि तरुणाईचा सळसळता उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .आज घरोघरी केलेली घटस्थापना आणि सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांनी केलेल्या दुर्गादेवीच्या प्रतिष्ठापनेने नवरात्रोत्सवास उत्साहात प्रारंभ झाला. शहर व परिसरात काही दिवस नवरात्रोत्सवाची तयारी सुरू होती. भव्य व आकर्षक मंडप, सजावट तसेच धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नवरात्रोत्सवाची ओळख बनली आहे. सकाळपासून मंडपाच्या सजावटीबरोबरच मिरवणुकीच्या तयारीत कार्यकर्ते दिसत होते. तसेच बाजारपेठ घटस्थापनेसाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी गर्दी झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.