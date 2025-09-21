MLA Shashikant Shinde: मराठा बांधवांसाठीची मदत कर्तव्यातूनच: आमदार शशिकांत शिंदे; 'मराठा आंदोलनाची धार वाढल्याने आंदोलन यशस्वी झाले'

कऱ्हाड: मुंबई, तसेच नवी मुंबई येथे आंदोलनासाठी आलेल्या मराठा बांधवांना कर्तव्य म्हणून मदत केली. या वेळी सरकारने जाणीवपूर्वक हे आंदोलन कशा पद्धतीने मोडीत काढता येईल, याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाची धार वाढल्याने आंदोलन यशस्वी झाले. यापुढेही सर्वांना एकत्र राहून समाजाच्या प्रश्नासाठी लढा उभारावा लागेल, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मुंबई येथे मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना मदत केल्याबद्दल येथील मराठा समाज बांधवांकडून येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार शिंदे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. मराठा आंदोलनाचे समन्वयक, मराठा बांधव उपस्थित होते..आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘मागच्या वेळीही आंदोलन झाले, त्या वेळीही नवी मुंबईमध्ये आलेल्यांची सगळी व्यवस्था, सोय करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळीही मुंबई, नवी मुंबई येथे आंदोलनासाठी आलेल्या मराठा बांधवांना मदत करण्याची भूमिका घेऊन कर्तव्य पार पाडले. यात मुंबई व उपनगरच्या मराठा समन्वयकांनी मदत केली. त्यांना बरोबर घेऊन आम्ही हे काम केले. सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये १५ ते २० हजार आंदोलकांची व्यवस्था केली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .आंदोलक रेल्वेने मुंबईला जायचे आणि आंदोलन करून परत तेथे मुक्कामी यायचे. त्यामुळे आंदोलनाची धार वाढली आणि आंदोलन यशस्वी झाले. यापुढे समाजाच्या आंदोलनासाठी गटतट विसरून सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. एकीने आवाज उठवला तरच त्याचा परिणाम दिसून येतो, हे मुंबईतील आता झालेल्या आंदोलनातून दिसून आले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सर्वांनी एकत्र राहावे.’’ या वेळी मराठा समन्वयकांनी मनोगत व्यक्त करून आमदार शिंदे यांचे आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.