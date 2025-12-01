सातारा

Satara politics : भयमुक्त साताऱ्यासाठी परिवर्तन होणार: आमदार शशिकांत शिंदे; पदयात्रेस मतदारांकडून मोठा प्रतिसाद

political rally Satara : “जनतेच्या आशीर्वादाने साताऱ्यात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या पदयात्रेमुळे साताऱ्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम विशेष महत्त्वाची ठरत आहे.
MLA Shashikant Shinde during the Satara padayatra, greeted by enthusiastic supporters.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : पालिका निवडणुकीत शहरातील सुज्ञ जनतेने दहशतमुक्त व भयमुक्त सातारा करण्यासाठी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत दहशत आणि भयमुक्‍त साताऱ्यासाठी परिवर्तन होणार असल्याचा ठाम विश्वास आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्‍यक्‍त केले.

Satara
political
Rally
Shashikant Shinde
district
Maharashtra Politics

