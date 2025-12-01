Satara politics : भयमुक्त साताऱ्यासाठी परिवर्तन होणार: आमदार शशिकांत शिंदे; पदयात्रेस मतदारांकडून मोठा प्रतिसाद

सातारा : पालिका निवडणुकीत शहरातील सुज्ञ जनतेने दहशतमुक्त व भयमुक्त सातारा करण्यासाठी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत दहशत आणि भयमुक्त साताऱ्यासाठी परिवर्तन होणार असल्याचा ठाम विश्वास आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले. .श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...आमदार शशिकांत शिंदे यांनी प्रभाग चारमधील कूपर कॉलनी, सदरबझार येथे उमेदवार विकास धुमाळ यांच्या प्रचारार्थ व प्रभाग तीनमधील उमेदवार रितेश लाड यांच्या प्रचारासाठी भारतमाता चौक, म्हाडा कॉलनी काही भाग व पिरवाडी या ठिकाणी ोपदयात्रा व गृहभेटी दिल्या. यावेळी नागरिकांनी असुविधांविषयीच्या तक्रारीचा पाढाच त्यांच्यासमोर वाचला. या पदयात्रेत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णा पाटील, उमेदवार विकास धुमाळ, रितेश लाड, प्रदेश सरचिटणीस नरेश देसाई, पारिजात दळवी, साहिल शिंदे, शफीक शेख, नीलेश जगदाळे, समीर घाडगे, स्वप्नील वाघमारे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..\rशशिकांत शिंदे यांनी, पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुवर्णा पाटील व नगरसेवक पदाचे उमेदवार विकास धुमाळ यांना निवडून द्या. त्यांना निवडून दिल्यानंतर तुमच्या या सर्व नागरी सुविधा महिनाभरातच पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले. साताऱ्याच्या शहरीकरणासाठी परिवर्तन हवे आहे; .माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.पण ते परिवर्तन नागरिकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून कृतीत आणण्यासाठी त्यांच्या मनाची तयारी केली आहे. नगराध्यक्ष म्हणून सुवर्णा पाटील व इतर सर्व नगरसेवक निवडून येतील, असा असा मला विश्वास असून, दहशतमुक्तीसाठी सातारकरांनी साथ देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.