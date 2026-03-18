Shashikant Shinde: पोलिसांच्या कामाबाबत शशिकांत शिंदे आक्रमक; विधान परिषदेत जोरदार खडाजंगी, सरकारकडून सभागृहाची दिशाभूल!

सातारारोड : कोरेगाव पोलिस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवरून विधान परिषदेत वातावरण चांगलेच तापले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधीद्वारे मुद्दा उपस्थित करत पोलिस प्रशासन आणि सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. पोलिस निरीक्षक घनश्याम बल्लाळ तसेच गुन्हे प्रकटीकरण शाखेतील अंमलदार नागराज कदम आणि अक्षय शिंदे यांच्या कामकाजावर गंभीर आरोप करत त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. या विषयावर सभागृहात तब्बल १८ मिनिटे जोरदार खडाजंगी झाली..कोरेगाव पोलिस ठाण्यातील कारभाराबाबत सातत्याने तक्रारी येत असून, स्थानिक पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे सांगत आमदार शिंदे यांनी सरकारला धारेवर धरले. पोलिसांकडून योग्य पद्धतीने गुन्हे दाखल केले जात नाहीत, काही प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांना न्याय मिळत नाही, तर काही ठिकाणी चौकशीच्या नावाखाली केवळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे आरोप त्यांनी सभागृहात केले..सरकारच्या वतीने उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पोलिस महासंचालकांकडून कोरेगाव पोलिस ठाण्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. या अहवालानुसार संबंधित पोलिस निरीक्षकांचे कामकाज समाधानकारक असून, त्यांनी अवैध व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. चौकशी सुरू असून, अहवालानंतर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..मात्र हे उत्तर ऐकताच आमदार शशिकांत शिंदे संतप्त झाले. सरकार केवळ अहवालांच्या आधारावर पोलिसांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. 'सरकारमध्ये खरोखरच हिंमत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करून दाखवा,' असे म्हणत त्यांनी सभागृहात जोरदार हल्लाबोल केला..पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे कामअधिवेशनादरम्यान सादर करण्यात आलेल्या पेनड्राईव्ह प्रकरणाचाही त्यांनी संदर्भ दिला. कोरेगाव पोलिस ठाण्याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होऊनही सरकारकडून केवळ कागदोपत्री अहवाल दाखवून सभागृहाची दिशाभूल केली जात आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असताना पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला.