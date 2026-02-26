Satara News: यशवंत बँक गैरव्यवहारप्रकरणी शेखर चरेगावकरला अटक; दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ!

कऱ्हाड : बहुचर्चित फलटण येथील यशवंत बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर याला त्याच्या विंग येथील निवासस्थानी पहाटे छापा टाकून अटक केली. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली. चरेगावकरला येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.यशवंत बँकेत झालेल्या ११२ कोटी १० लाख ५७ हजार ४८१ रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये चरेगावकर हा मुख्य संशयित आहे. या प्रकरणात त्याच्यासह ५० हून अधिक संशयितांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये ३६ संचालक, बँकेचे तीन कार्यकारी अधिकारी, दोन व्यवस्थापक व चरेगावकरच्या नातेवाइकांचाही समावेश आहे. यापूर्वी या प्रकरणात त्याचा भाऊ विठ्ठल ऊर्फ शौनक कुलकर्णी यालाही आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार यशवंत बँकेत एक एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालवधीत झालेल्या लेखापरीक्षण व एक एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२४ अशा लेखापरीक्षण पूर्व कालवधीत कार्यरत असलेल्यांवर ठपका ठेवला आहे. पुण्याचे शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार गैरव्यवहारामध्ये चरेगावकरसह ५० जणांचा समावेश आहे. त्यात संचालक नरेंद्र भोईटे, रवींद्र टोणपे, चंद्रकांत चव्हाण, अनिल चव्हाण, सुनील पावसकर, सुधीर कुलकर्णी, श्रीकृष्ण जोशी, अवधूत नाटेकर, डॉ. नचिकेत वाचासुंदर, चंद्रकांत कुलकर्णी, गणपतराव निकम, नानासो पवार, पांडुरंग करपे, नितीन रेडेकर, स्नेहन कुलकर्णी, कल्पना गुणे, लक्ष्मण सपाटे, महेशकुमार जाधव, अजित निकम, नानासाहेब पवार, गोपीनाथ कुलकर्णी, संदीप इंगळे, जयवंत जगदाळे, डॉ. प्रदीपकुमार शिंदे, प्रसाद देशपांडे, सुहास हिरेमठ, परशराम जंगाणी, अनघा कुलकर्णी, विशाल शेजवळ, प्रमोद गिजरे, वसंतराव बोराटे, सुनील मुंद्रावळे, नीलिमा कुलकर्णी, रेखा कुलकर्णी, सचिन साळुंखे यांचा समावेश आहे. .बँकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष देसाई, धनंजय डोईफोडे, वैशाली मोकाशी, कर्मचाऱ्यांत शाखा व्यवस्थापक वैशाली पावशे, केशव कुलकर्णी या व्यतिरिक्त चरेगावकर याचा भाऊ शार्दूल ऊर्फ मुकुंद चरेगावकर, विठ्ठल ऊर्फ शौनक कुलकर्णी, राही कुलकर्णी, संहिता कुलकर्णी, वैभव कुलकर्णी, काशिनाथ कुलकर्णी, सूरज गायधनी, विभिषण सोनावणे, दिनेश नवळे यांचा समावेश आहे. यापैकी काही दिवसांपूर्वी शौनक कुलकर्णी, तर आज शेखर चरेगावकरला अटक झाली आहे..\r\nपोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना संबंधितांनी त्यांची कर्तव्ये पार न पाडता, पदाचा गैरवापर करून बँकेच्या ठेवीदार व सभासदांच्या हितास बाधा निर्माण केली आहे. त्यांनी संगनमताने ११२ कोटी १० लाख ५७ हजार ४८१ रुपयांचा अपहार केला. त्यात १९५ बोगस कर्ज खातीही केली आहेत, अशा ठपका ठेवला आहे. त्यानुसार या गुन्ह्याचा तपास सातारा येथील आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल झालेल्या ५० पैकी विठ्ठल ऊर्फ शौनक कुलकर्णीस अटक केली होती. लेखापाल म्हणून विठ्ठल कार्यरत आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यातील तो मास्टर माईंड असल्याचा पोलिसांचा अंदाज होता. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...त्यानुसार त्याच्याकडे कसून चौकशी झाली. त्यानंतर या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखा शेखरचा शोध घेत होती. मात्र, तो गुंगारा देत होता. अखेर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना आज पहाटे तीनच्या सुमारास विंग येथील कृष्णा व्हॅलीतील त्याच्या राहत्या घरावर छापा टाकून त्याला अटक केली. फौजदार रहूफ इमानदार यांच्यासह आर्थिक गुन्हे शाखेच्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छापा टाकला. त्यात चरेगावकरला अटक झाली. त्यांना येथील फौजदारी न्यायालयात हजर केले असता त्यांना दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.