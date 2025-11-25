सातारा

Dahiwadi Politics: शेखर गोरेंचा राष्ट्रवादीला दणका; ‘आंधळी’तील पदाधिकाऱ्यांचा शेखर गोरे गटात प्रवेश..

Municipal election Maharashtra: नव्या प्रवेशामुळे गोरे यांची ताकद अधिक वाढणार असून आगामी निवडणुकांवरही याचा प्रभाव दिसू शकतो. प्रवेश कार्यक्रमात शेखर गोरे यांनी नवीन कार्यकर्त्यांचे स्वागत करत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन केले.
“MP Nitin Patil addressing workers in Patan; says development requires action, not speeches.”

“MP Nitin Patil addressing workers in Patan; says development requires action, not speeches.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दहिवडी : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, माण-खटावचे नेते शेखर गोरे यांनी राष्ट्रवादीला चांगलाच दणका दिला आहे. आंधळी गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्‍या पदाधिकाऱ्यांनी शेखर गोरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत त्यांच्या गटात प्रवेश केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शेखर गोरे गटाची ताकद वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Patan
district
Maharashtra Politics
Municipal election
Dahiwadi Municipality
Dahiwadi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com