Dahiwadi Politics: शेखर गोरेंचा राष्ट्रवादीला दणका; ‘आंधळी’तील पदाधिकाऱ्यांचा शेखर गोरे गटात प्रवेश..

दहिवडी : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, माण-खटावचे नेते शेखर गोरे यांनी राष्ट्रवादीला चांगलाच दणका दिला आहे. आंधळी गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेखर गोरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत त्यांच्या गटात प्रवेश केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शेखर गोरे गटाची ताकद वाढली आहे. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...कुळकजाई (ता. माण) येथे शेखर गोरे, दहिवडीच्या उपाध्यक्षा सुरेखा पखाले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी दोनच्या इमारतीचे व शेखरभाऊ गोरे क्रीडा संकुलाचे उद्घाटन, सीतामाई देवस्थान परिसरासाठी संरक्षक भिंत बांधकामाचा प्रारंभ करण्यात आला. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जाहीर प्रवेश केला..कुळकजाईमधील राष्ट्रवादीचे नेते रमेश शिंदे, सरपंच गीतांजली अशोक पोतेकर, सोसायटीचे अध्यक्ष वामन सावंत, उपसरपंच राजू घाडगे, सदस्य सोनाली शिंदे, सुवर्णा पोतेकर, धनाजी पोतेकर, तुषार शिंदे, कलाम मुलाणी, कळसकरवाडी येथील मानसिंग पवार, कमलाकर पवार, शंकर पोतेकर, उत्तम शेडगे, प्रवीण पवार, उत्तम शिंदे, राजेंद्र भोसले, गाडेवाडीचे माजी उपसरपंच राजेंद्र घाडगे, गहिनीनाथ ढेंबरे, बाळासाहेब ढेंबरे, दादासाहेब घाडगे, विष्णू ढेंबरे, भांडवली येथील बाबूराव खरात, रूपेश खरात, आनंदा खरात, विलास खरात, मलवडी सोसायटीचे संचालक कुंडलिक नवले, मार्डी येथील सूरज चव्हाण, हणमंत चव्हाण, स्वरूपखानवाडीचे भाऊसाहेब कदम, सुरेश खराडे, वारुगड येथील नीलम शेडगे, नारायण चव्हाण यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी शेखर गोरे गटात प्रवेश केला..गेली वर्षे वीस वर्षे तालुक्यातील सत्तेच्या विरोधात काम करत असताना लोकांना न्याय देता आला नाही. माण- खटाव तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निःस्वार्थी भावनेतून शेखर गोरे यांनी आजपर्यंत कोणताही निधी, फंड नसताना स्वखर्चातून कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली आहेत. म्हणून त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत आम्ही प्रवेश केला आहे.- रमेश शिंदे, कुळकजाई (ता. माण).Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून प्रवेश केलेल्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभे राहणार आहे. माणच्या पश्चिम भागातील गावे, वाड्यावस्त्यांवर जिहे-कठापूरचे पाणी आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. आंधळी गटासह माण-खटाव तालुक्यातील सर्वच गटांची निवडणूकही ताकदीने लढवणार आहे.- शेखर गोरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.